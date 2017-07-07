07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
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Azerbaycan, Ermenistan'ı vurdu!

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Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusuna ait bazı hedefleri vurdu.
Azerbaycan, Ermenistan'ı vurdu!
Azerbaycan, Ermenistan'ı vurdu! Azerbaycan, Ermenistan'ı vurdu! Azerbaycan, Ermenistan'ı vurdu!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Fuzuli-Hocavend yönünde Ermenistan askeri birliklerinin savaşa hazır duruma getirilmesinin tespit edilmesinin ardından bu hedeflere Azerbaycan ordusunca atış yapıldığı bildirildi.

ERMENİ ORDUSU ÇOK SAYIDA KAYIP VERDİ

Açıklamada, yapılan atışlar sonucu Ermenistan ordusunun çok sayıda can kaybı verdiği, birkaç savaş aracı ve yapıların tamamen imha edildiği kaydedildi.

ERMENİSTAN YAŞLI KADIN VE ÇOCUKLARI KATLETMİŞTİ

Operasyonun Ermenistan ordusunun yeni provokasyonunu önlemek ve 4 Temmuz'da Ermenistan ordusunun saldırısında hayatını kaybeden 50 yaşındaki kadınla iki yaşındaki torununun intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, sivillere ve askerlere karşı yapılacak saldırıların önlenmesi ve Ermenistan ordusunun ateş noktalarına darbe indirilmesi amacıyla Azerbaycan ordusunun savaşa hazır duruma getirildiği ifade edildi.

CEPHE HATTI AZERBAYCAN KONTROLÜNDE

Açıklamada, cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu bildirildi.

Ermenistan ordusu 4 Temmuz'da Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açmış, köy sakinlerinden biri kadın, biri de 2 yaşındaki kız torunu olmak üzere iki sivil yaşamını yitirmişti

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