Mahkeme, Valilik'teki askerlere yardıma giden askere yönelik davada 1 astsubaya "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 23 er ise beraat etti.
07 Temmuz 2017 Cuma13 Şevval 1438
- 15 Temmuz davalarında ilk karar!ODTÜ'de kafa atılan kişi Baykal'ın oğlu çıktı!DHKP-C'nin suikast timine operasyon!Başbakan Yıldırım: Bu iş artık kabak tadı verdiBakan açıkladı! İşte eve dönen Suriyeli sayısıŞaka gibi! Öldüğünü hastanede öğrendi!Sakarya'da büyük gerginlik!Meğer travestiymiş!Gece uyurken kocasını..Bakan Bozdağ'dan çok sert sözler: Bakanlığa almıyorum
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:34 Güneş 05:32 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:47 Yatsı 22:35
- 35°C Adana
- 36°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 25°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 26°C Ankara
- 39°C Antalya
- 17°C Artvin
- 36°C Aydın
- 30°C Balıkesir
- BIST: 100.572 -0.05
- Altın: 141,539 -0.78
- Dolar: 3,6163 -0.06
- Euro: 4,1211 -0.23
15 Temmuz davalarında ilk karar!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
15 Temmuz davalarında ilk karar!İstanbul'daki 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarında ilk karar açıklandı.
ODTÜ'de kafa atılan kişi Baykal'ın oğlu çıktı!ODTÜ'deki mezuniyet töreninde bir güvenlik görevlisinin kafa attığı kişinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal olduğu ortaya çıktı.
DHKP-C'nin suikast timine operasyon!Devlet görevlerine suikast yapmak için hazırlık yapan bir DHKP-C hücresindeki teröristleri suikastte kullanacağı silah ve krokilerle birlikte ele geçirdi.
Başbakan Yıldırım: Bu iş artık kabak tadı verdiBaşbakan Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Bakan açıkladı! İşte eve dönen Suriyeli sayısıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin, açıklamalarda bulundu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Şaka gibi! Öldüğünü hastanede öğrendi!
- Meğer travestiymiş!
- Gece uyurken kocasını..
- İtirafçı şüpheliden şok eden gerçek!
- 'Milli Klavye' TSE tarafından tescillendi
- İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı
- Darbe başarılı olsaydı müdür olacaktı!
- Suriyeli hamile kadına tecavüz edip öldürdüler
- Youtuber Orkun Işıtmak'ın Gezi videoları ifşa edildi
- Bir şirket daha bitcoin ile işlemlere başladı!
- Aman dikkat! 4 il için hayati uyarı
- DHKP-C bildirisine destek verdiler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.