08 Temmuz 2017 Cumartesi13 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:35Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,109 -1.08
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

ASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferi

»
ASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferi
ASELSAN Genel Müdürü Eken: "Dost ve kardeş ülkelerle teknoloji paylaşmaktan, kendi ürünlerimizi orada kullanıma sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
ASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferi ASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferi ASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferi

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, Endonezya firması PT Len Endüstri ile yaptıkları anlaşmanın önemli bir adım olduğunu belirterek, "Dost ve kardeş ülkelerle teknoloji paylaşmaktan, kendi ürünlerimizi orada kullanıma sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Endonezya da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi." dedi.

Eken, Endonezyalı PT Len şirketiyle yaptıkları iş birliği anlaşmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Endonezya ile uzun yıllardan beri çalıştıklarını ifade eden Eken, ağırlıklı olarak askeri haberleşme alanında iş birliği yaptıklarını söyledi. 

Bu alanda şimdiye kadar bazı telsiz sistemlerinin satışını gerçekleştirdiklerini belirten Eken, "Bunlar ağırlıklı olarak uzun mesafe, adalar arası haberleşmedekullanılan telsiz sistemleri. Bu ilişkimizi daha da artırıp, ileri aşamaya götürüp orada yerel üretim noktasında genişlettik." dedi. Eken söz konusu telsizlerinEndonezya'da PT Len firmasıyla üretildiğini ve teknoloji transferi gerçekleştirildiğini anlattı. 

Firmayla imzalanan ön anlaşmanın Ar-Ge alanında iş birliğini öngördüğünü dile getiren Eken, şöyle devam etti: "Bu sadece uzun mesafeli telsizler değil dahayaygın kullanılan ama daha kısa mesafeli telsizlerin de hayata geçirilmesi, yani teknoloji transferiyle PT Len tarafından yerel üretilmesi, hatta zaman içindegenişletilerek Ar-Ge anlamında da iş birliği yapılması için bir anlaşma. Bu tür dost ve kardeş ülkelerle teknoloji paylaşmaktan, kendi ürünlerimizi orada kullanımasunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Endonezya da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu birlikteliğin iş ve güç birliğinin artarak devam etmesini ümit ediyoruz." 

"MALEZYA VE FİLİPİNLER'DE DE AKTİFİZ" 

Asya'daki diğer ülkelerle de iş birliği yaptıklarını ifade eden Eken, "Malezya'da devam eden projelerimiz var. Filipinler'e gece görüş sistemleri teslim ediyoruz.

Dolayısıyla o bölgede sadece Endonezya değil Malezya ve Filipinler'de de aktifiz." diye konuştu. 
Endonezyalı PT Len Endüstri Üst Yöneticisi Zakky Gamal Yasin de ASELSAN ile iş ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını, Türkiye gibi dost ülke şirketleriyleçalıştıkları zaman askeri haberleşme teknolojilerinin ticaretinde sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. 

Yasin, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun Türkiye'yi ziyareti kapsamında ASELSAN ile olan ilişkilerini daha ileri götürecek bir anlaşma yaptıklarını belirterek, "ASELSAN ile elektronik ürünler ve sistemler konusunda ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." dedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AVM’lerdeki büyük tehlikeAVM’lerdeki büyük tehlikeİstanbul'daki 28 AVM'de acil çıkış kapılarının açık olması yeni bir tehlikeye işaret etti. Uzmanlara göre bu çok ciddi bir ihmal.
Katar krizinin görülmeyen yüzü! Kralı korku sardıKatar krizinin görülmeyen yüzü! Kralı korku sardıBaşta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri tarafından ambargosuyla ortaya çıkan Katar krizinin perde arkasında enerji savaşları yatıyor
ASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferiASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferiASELSAN Genel Müdürü Eken: "Dost ve kardeş ülkelerle teknoloji paylaşmaktan, kendi ürünlerimizi orada kullanıma sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
Sıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa düştüSıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa düştüAdana'da sıcaktan zarar görünce ekonomik değerini kaybeden domatesin fiyatı halde 30 kuruşa kadar düştü
İşte Rusların yeni müthiş silahıİşte Rusların yeni müthiş silahıRus silah şirketi Kalaşnikof, yapay sinir ağlarının yer aldığı, hedef belirleme, öğrenme ve kendi kendine karar verme becerisine sahip savaş modülü geliştirdi.
Türkiye klimada üretim üssü oluyorTürkiye klimada üretim üssü oluyorKlima satışında Avrupa'nın en büyük 3 pazarından biri olan Türkiye, bu güç sayesinde klimada üretim üssü haline geldi.
  • 180 günde toplam 260 icraat07 Temmuz 2017 Cuma 12:59
  • TMSF'nin yeni başkanı belli oldu!07 Temmuz 2017 Cuma 09:27
  • Milli füze sisteminde rota Aster-30 füzesine döndü07 Temmuz 2017 Cuma 09:17
  • Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz07 Temmuz 2017 Cuma 09:16
  • 64 yıllık firma üretimini durdurdu, ortak arıyor07 Temmuz 2017 Cuma 09:08
  • Hasankeyf-2’nin tamamlanmasına 700 metre kaldı06 Temmuz 2017 Perşembe 23:00
  • Kıdem tazminatı fonu rafa kalkıyor06 Temmuz 2017 Perşembe 22:59
  • Bakan açıkladı! Flaş Kurban Bayramı kararı06 Temmuz 2017 Perşembe 22:57
  • Faturasını WhatsApp’tan gönderene indirim fırsatı06 Temmuz 2017 Perşembe 22:57
  • Dolar ve Euro'da flaş gelişme06 Temmuz 2017 Perşembe 22:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri