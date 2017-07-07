ASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferi

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, Endonezya firması PT Len Endüstri ile yaptıkları anlaşmanın önemli bir adım olduğunu belirterek, "Dost ve kardeş ülkelerle teknoloji paylaşmaktan, kendi ürünlerimizi orada kullanıma sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Endonezya da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi." dedi.

Eken, Endonezyalı PT Len şirketiyle yaptıkları iş birliği anlaşmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Endonezya ile uzun yıllardan beri çalıştıklarını ifade eden Eken, ağırlıklı olarak askeri haberleşme alanında iş birliği yaptıklarını söyledi.

Bu alanda şimdiye kadar bazı telsiz sistemlerinin satışını gerçekleştirdiklerini belirten Eken, "Bunlar ağırlıklı olarak uzun mesafe, adalar arası haberleşmedekullanılan telsiz sistemleri. Bu ilişkimizi daha da artırıp, ileri aşamaya götürüp orada yerel üretim noktasında genişlettik." dedi. Eken söz konusu telsizlerinEndonezya'da PT Len firmasıyla üretildiğini ve teknoloji transferi gerçekleştirildiğini anlattı.

Firmayla imzalanan ön anlaşmanın Ar-Ge alanında iş birliğini öngördüğünü dile getiren Eken, şöyle devam etti: "Bu sadece uzun mesafeli telsizler değil dahayaygın kullanılan ama daha kısa mesafeli telsizlerin de hayata geçirilmesi, yani teknoloji transferiyle PT Len tarafından yerel üretilmesi, hatta zaman içindegenişletilerek Ar-Ge anlamında da iş birliği yapılması için bir anlaşma. Bu tür dost ve kardeş ülkelerle teknoloji paylaşmaktan, kendi ürünlerimizi orada kullanımasunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Endonezya da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu birlikteliğin iş ve güç birliğinin artarak devam etmesini ümit ediyoruz."

"MALEZYA VE FİLİPİNLER'DE DE AKTİFİZ"

Asya'daki diğer ülkelerle de iş birliği yaptıklarını ifade eden Eken, "Malezya'da devam eden projelerimiz var. Filipinler'e gece görüş sistemleri teslim ediyoruz.

Dolayısıyla o bölgede sadece Endonezya değil Malezya ve Filipinler'de de aktifiz." diye konuştu.

Endonezyalı PT Len Endüstri Üst Yöneticisi Zakky Gamal Yasin de ASELSAN ile iş ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını, Türkiye gibi dost ülke şirketleriyleçalıştıkları zaman askeri haberleşme teknolojilerinin ticaretinde sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Yasin, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun Türkiye'yi ziyareti kapsamında ASELSAN ile olan ilişkilerini daha ileri götürecek bir anlaşma yaptıklarını belirterek, "ASELSAN ile elektronik ürünler ve sistemler konusunda ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." dedi.