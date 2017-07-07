F.Bahçe'den ayrıldı! Beşiktaş'a gidiyor...

Yeni sezona Aykut Kocaman'ın önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe'de, bir taraftan yeni transferler yapılırken, diğer taraftan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor.

Dün, Emmanuel Emenike'yi Yunan ekibi Olympiakos'a satan Sarı Lacivertliler, bugün de bir diğer kadro dışı futbolcu Volkan Şen'le ilişkini kesti.

Uzun süredir Emenike ve van der Wiel'le birlikte takımdan ayrı antrenman yapan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde tesislere giderek eşyalarını toplamıştı. Bugün ise kulüp yöneticileriyle bir araya gelen Volkan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. Serbest kalan 30 yaşındaki futbolcu, istediği kulübe bedelsiz bir şekilde imza atabilir.

Fenerbahçe'ye 2015 yılında 2,5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Volkan Şen, Sarı Lacivertli formayla çıktığı 76 resmi karşılaşmda 8 gol atıp, 13 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR

Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'in Bursaspor'dan eski teknik direktörü Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'a gidebileceği konuşuluyor. Mahmut Uslu da yaptığı açıklamada Volkan Şen'in Beşiktaş'a gidebileceğini, kendilerinin böyle konuları açtığını söylemişti.