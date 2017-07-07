08 Temmuz 2017 Cumartesi13 Şevval 1438
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Suriyeli kadının katillerinden kan donduran ifade

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Suriyeli kadının katillerinden kan donduran ifade
Valilik açıklamasında, Suriyeli hamile kadın ile bebeğinin öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin ifadelerinde olayı nasıl gerçekleştirdiklerini anlattıkları belirtildi.
Suriyeli kadının katillerinden kan donduran ifade Suriyeli kadının katillerinden kan donduran ifade Suriyeli kadının katillerinden kan donduran ifade

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kaynarcailçesinde Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin ifadelerinde olayı nasıl gerçekleştirdiklerini anlattıkları belirtildi.

SABAH 7'DE EVE GELDİ, AİLESİNİ BULAMADI

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 11.00 sıralarında Suriye vatandaşı Halid Al-Rahmun'un (27), Kaynarca Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek kendisinin çalıştığı iş yerine sabah saat 03.00 sıralarında gittiğini, saat 07.00 sıralarında ikametine geldiğinde ikametin dış kapısının açık olduğunu, 9 aylık hamile olan Suriye vatandaşı Emani Al-Rahmun isimli eşinin ve Halaf Al-Rahmun (1) isimli çocuğunun evde olmadığını, hayatlarından endişe duyduğunu beyan ederek müracaatta bulunduğu aktarıldı.

CANİLER OLAYI ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince araştırmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, "aynı iş yerinde çalışan B.K. (34) ile C.B. (22) isimli şahısların Halid Al-Rahmun ile tartıştıkları, bu sebeple intikam amaçlı plan yaptıkları, bu plan doğrultusunda, 03.00 sıraları işe gittikleri, izin almadan saat 03.15 sıralarında iş yerlerinden ayrılıp müştekinin ikametine gittikleri, kapıyı levye ile açarak içeri girdikleri, ikamette bulunan 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'u darbederek bayıltıp battaniyeye sardıkları, 2016 doğumlu erkek bebeği de evde elle boğup kucaklarına alarak şüpheliye ait araca koyup, Birlik Yolu yakınlarında Topça ormanlarına götürdükleri" belirtildi.

Şüphelilerin, burada kadına tecavüz ettikleri aktarılan açıklamada, "Bayanın kafasına odun parçası ile vurarak öldürdükleri, maktuleyi ve bebeği battaniyeye sarıp üzerlerine ot, yaprak ve ağaç dalları örttükleri, daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını beyan etmişlerdir." denildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da şüpheliler C.B. ve B.K'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadeleri akabinde "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirecek hisle öldürmek", "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle Kaynarca Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, ilgili mahkemedeki sorgularının ardından sevk edildikleri atılı suçlardan tutuklanmışlardır. Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyası ile ilgili olarak tüm soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde büyük bir hassasiyet ve titizlilikle çok yönlü olarak soruşturmaya devam edilmektedir.

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