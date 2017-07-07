DHA Suriyeli kadınının tecavüzüne kılıf uydurdu!

Doğan Haber Ajansı dün Sakarya'da vahşice katledilen Suriyeli kadın için insanlık dışı bir habere imza attı.

Doğan Haber Ajansı birkaç zamandır Suriyeliler üzerinden provokatif haberler herkesin dikkatini çekmişti.

Önce Ankara Yenimahalle'de Türkmenler üzerinden yalan haber üretilerek infiale sebebiyet verdiler. Olayın yalan olması üzerine tekzip dahi yayınlamadılar.

Ardından 'Suriyeliler plaja giriliyor' diye servis edilen haber de sanki denize girmenin büyük bir suç olduğu algısıyla toplum yönlendirilmek istendi.

Bu olayların sonunda Birol K. ve Cemal B. Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde, 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'ın evinden kaçırıldıktan sonra tecavüz edilerek başı taşla ezildi ve 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun ise boğularak öldürüldü.

BÖYLE SKANDAL BİR HABER OLAMAZ

Böylesine insanlık dışı bir olayın ardından Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği haber resmen akılalmaz bir skandala imza attılar. Doğan Haber Ajansı'na göre Suriyeli kadının güzelliği tecavüz için sanki bir gerekçeymiş gibi sunuldu.

GÜZELLİĞİNDEN DOLAYI OLAY GERÇEKLEŞMİŞ DİYE SUNDULAR

İşte DHA'nın haberindeki skandal bölüm:

"Evli, 1 çocuk babası Birol K.'nın Suriyeli ailenin oturduğu dairenin üst katında oturduğu, Cemal B.'nin ise bekar olduğu öğrenildi. Birol K. ve Cemal B'nin Halid Al-Rahmun ile aynı tavuk kesimhanesinde çalıştıkları, birkaç gün önce aralarında kimin daha fazla çalıştığı konusunda tartışma çıktığı öğrenildi. Ancak, öldürülen Suriyeli kadının güzelliği ile dikkat çektiği, komşusu olan Birol K'nın bu nedenle olayı gerçekleştirmiş olabileceği öğrenildi."

İŞTE O HABERİN GÖRSELİ