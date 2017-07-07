08 Temmuz 2017 Cumartesi13 Şevval 1438
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Almanya yanıyor! Polis ordudan yardım istedi

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G20 zirvesinin yapıldığı Hamburg'da, sokaklar anti-kapitalist protestocularla Alman polisinin çatışmalarına sahne oluyor.
Almanya yanıyor! Polis ordudan yardım istedi
Almanya yanıyor! Polis ordudan yardım istedi Almanya yanıyor! Polis ordudan yardım istedi Almanya yanıyor! Polis ordudan yardım istedi

Hamburg'daki G20 Zirvesi çok sayıda eyleme sahne oluyor. Barışçıl protestoların yanı sıra polisinin müdahalesiyle sonuçlanan gösteriler de düzenleniyor. Zirvenin ilk günü itibariyle 111 polis yaralı, 44 gözaltı var.

Protestocuların bir polis helikopterine havafişekle saldırdığı, birçok aracı ateşe verdiği ve bazı sokakları barikatlarla kapattığı belirtiliyor.

Bugün öğleden önce yapılan protesto gösterilerinde zirvenin yapılacağı "Kırmızı Bölge" ye girmek isteyen göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiği göstericiler polis araçlarını ateşe verdiler.

ORDU, DESTEK GÖNDERİYOR

Die Welt’ten aktarılanlara göre; Hamburg polisi Almanya’nın bütün eyaletlerinin polis teşkilatlarından destek gücü istedi. Alman Ordusu Hamburg polisine takviye olarak özel birlik gönderiyor.

ERDOĞAN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BEKLETİLDİ

Bu arada toplantının yapılacağı salona giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aracı da güvenlik gerekçesiyle bir süre bekletildi.

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