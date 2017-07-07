Süper Lig maçı için flaş şike başvurusu!

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında oynanan Trabzonspor - Bursaspor maçı için savcılığa şike başvurusunda bulunacak.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Metin Kalkavan, arzu etmedikleri bir pozisyonda ligden düştüklerini hatırlatarak görevlerinin başında olduklarını söyledi. Kalkavan, Trabzonspor - Bursaspor maçı için savcılığa şike iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

KÜFÜR EDEN TARAFTARLARI AFFETTİ

Yeşil mavili bazı taraftarların küfür ve hakaretlerden dolayı başlatılan savcılık soruşturmalarına değinen Kalkavan, "Gelişen konjektürde Trabzonsor ve Bursaspor maçının ardından gösterilen reflekse bizimde bir katkımız olması için şikayetçi olduğumuz bütün kişilerle bir kereye mahsus uzlaşma yolunu açacağız. İnsanlardan tek istediğimiz, küfür etmesinler. Biz de şikayetlerimizi geri çektik" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Trabzonspor ve Bursaspor arasında oynanan maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalkavan, şunları söyledi:

"Trabzon ve Rize şehirleri arasında düşmanlık yaratma derdimiz yok. Trabzon - Rize dostluğu ebedidir. Spordaki olaylar dostlukları etkilemez. Bir çok dostumuz var. Bir çok Trabzonlu dostumuz üzüntülerini iletti. Sportif manada Trabzonspor'un performansı yüzünden söylenmiştir. Trabzon yönetimine bazı şeyler ilettik. Ama bugüne kadar gerçekleşmedi. Trabzonsporlu ve Bursasporlu bir kaç futbolcu ve menajer ile ilgili hukuki başvurumuzu yapacağız. Türk futbolu adına bazı şeylerin ayıklanması lazım. Hukuk, yargı karar verecek. Çok net olarak bizim tespitimiz var. Yargı bunu aydınlatacaktır. İki takımdan belli futbolcular var. Şikayetimizi yapacağız. Bu bizim hakkımız. Futbolcuların yaptıkları ahlaki değil. Davamızı kişisel bazda açacağız. Her ne sebepten olursa olsun doğru yapmadıklarına ve kirli olduklarına inanıyoruz. Bu kişilerin içerisinde menajerde var. Bugün savcılıkla konuştuk. Varsa gereği yapılacaktır."

"FUTBOL TEMİZ, KİRLETEN İNSANLAR"

Üst ligden alt lig düşmenin kendilerine 10 milyon euro zararı olduğuna dikkat çeken Kalkavan, "Düşmemizin büyük zararı oldu. Çok büyük dostlukları, geçmişi düzeltme şansını kaçırdık. Türk futbolu adına bunu yapmak zorundayız. Şikayetçi olacağız. 3-4 kişi hakkında ve menajerler konusunda başvurumuzu yapacağız. Bizim inancımız bu işte parmakları olduğu. Bizim sorgulama hakkımızı engelleyemez. Yargı sonucunda temiz çıkarlarsa özür dileriz. Burada ne Trabzonspor ne de Bursaspor muhataptır. Biz hukuki hakkımızı kullanacağız.Futbolu çirkinleştiren insanlar var. İçinde olan yönetici olarak alt liglerde neler olduğunu duyunca üzülüyorum. Futbol çok temiz, kirleten insanlar. O insanlar halen var mı? Var. Bu kadar paraların döndüğü yerde sıfırlamak mümkün değil" dedi.

Kalkavan, Trabzonspor kulübü ile dostluklarının bittiğini de belirterek, Trabzonspor'dan bu yönetimin bedava da olsa vereceği oyuncuyu dahi almayacaklarını ve sportif ilişkileri buzdolabına kaldırdıklarını ifade ederek açıklamalarını tamamladı.

BURSASPOR'DAN SERT AÇIKLAMA

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan'ın Trabzonspor ve Bursasporlu bazı futbolcularla ilgili hukuki girişimde bulunacaklarını açıklamasına ilişkin, "Hiç kimse kendi başarısızlığına kılıf aramasın. Bursaspor'u kimse ucuz polemik malzemesi yapmaya da kalkışmasın." dedi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bazı çevrelerin Bursaspor'un tertemiz şampiyonluğunu dahi hala içlerine sindiremediklerini belirterek, "Hiç kimse kendi başarısızlığına kılıf aramasın. Bursaspor'u kimse ucuz polemik malzemesi yapmaya da kalkışmasın. Herkes önce aynaya bir baksın. Böyle asılsız ithamlarla, iddialarla camiaları birbirine düşman etmeye çalışmak, çok ucuz ve tehlikeli bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun son haftasında Bursaspor'un deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesiyle TFF 1. Lig'e düşmüştü.