08 Temmuz 2017 Cumartesi13 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:35Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,109 -1.08
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

Süper Lig maçı için flaş şike başvurusu!

»
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında oynanan Trabzonspor - Bursaspor maçı için savcılığa şike başvurusunda bulunacak.
Süper Lig maçı için flaş şike başvurusu!
Süper Lig maçı için flaş şike başvurusu! Süper Lig maçı için flaş şike başvurusu! Süper Lig maçı için flaş şike başvurusu!

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Metin Kalkavan, arzu etmedikleri bir pozisyonda ligden düştüklerini hatırlatarak görevlerinin başında olduklarını söyledi. Kalkavan, Trabzonspor - Bursaspor maçı için savcılığa şike iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

KÜFÜR EDEN TARAFTARLARI AFFETTİ

Yeşil mavili bazı taraftarların küfür ve hakaretlerden dolayı başlatılan savcılık soruşturmalarına değinen Kalkavan, "Gelişen konjektürde Trabzonsor ve Bursaspor maçının ardından gösterilen reflekse bizimde bir katkımız olması için şikayetçi olduğumuz bütün kişilerle bir kereye mahsus uzlaşma yolunu açacağız. İnsanlardan tek istediğimiz, küfür etmesinler. Biz de şikayetlerimizi geri çektik" dedi. 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Trabzonspor ve Bursaspor arasında oynanan maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalkavan, şunları söyledi:

"Trabzon ve Rize şehirleri arasında düşmanlık yaratma derdimiz yok. Trabzon - Rize dostluğu ebedidir. Spordaki olaylar dostlukları etkilemez. Bir çok dostumuz var. Bir çok Trabzonlu dostumuz üzüntülerini iletti. Sportif manada Trabzonspor'un performansı yüzünden söylenmiştir. Trabzon yönetimine bazı şeyler ilettik. Ama bugüne kadar gerçekleşmedi. Trabzonsporlu ve Bursasporlu bir kaç futbolcu ve menajer ile ilgili hukuki başvurumuzu yapacağız. Türk futbolu adına bazı şeylerin ayıklanması lazım. Hukuk, yargı karar verecek. Çok net olarak bizim tespitimiz var. Yargı bunu aydınlatacaktır. İki takımdan belli futbolcular var. Şikayetimizi yapacağız. Bu bizim hakkımız. Futbolcuların yaptıkları ahlaki değil. Davamızı kişisel bazda açacağız. Her ne sebepten olursa olsun doğru yapmadıklarına ve kirli olduklarına inanıyoruz. Bu kişilerin içerisinde menajerde var. Bugün savcılıkla konuştuk. Varsa gereği yapılacaktır." 

"FUTBOL TEMİZ, KİRLETEN İNSANLAR"

Üst ligden alt lig düşmenin kendilerine 10 milyon euro zararı olduğuna dikkat çeken Kalkavan, "Düşmemizin büyük zararı oldu. Çok büyük dostlukları, geçmişi düzeltme şansını kaçırdık. Türk futbolu adına bunu yapmak zorundayız. Şikayetçi olacağız. 3-4 kişi hakkında ve menajerler konusunda başvurumuzu yapacağız. Bizim inancımız bu işte parmakları olduğu. Bizim sorgulama hakkımızı engelleyemez. Yargı sonucunda temiz çıkarlarsa özür dileriz. Burada ne Trabzonspor ne de Bursaspor muhataptır. Biz hukuki hakkımızı kullanacağız.Futbolu çirkinleştiren insanlar var. İçinde olan yönetici olarak alt liglerde neler olduğunu duyunca üzülüyorum. Futbol çok temiz, kirleten insanlar. O insanlar halen var mı? Var. Bu kadar paraların döndüğü yerde sıfırlamak mümkün değil" dedi.

Kalkavan, Trabzonspor kulübü ile dostluklarının bittiğini de belirterek, Trabzonspor'dan bu yönetimin bedava da olsa vereceği oyuncuyu dahi almayacaklarını ve sportif ilişkileri buzdolabına kaldırdıklarını ifade ederek açıklamalarını tamamladı.

BURSASPOR'DAN SERT AÇIKLAMA

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan'ın Trabzonspor ve Bursasporlu bazı futbolcularla ilgili hukuki girişimde bulunacaklarını açıklamasına ilişkin, "Hiç kimse kendi başarısızlığına kılıf aramasın. Bursaspor'u kimse ucuz polemik malzemesi yapmaya da kalkışmasın." dedi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bazı çevrelerin Bursaspor'un tertemiz şampiyonluğunu dahi hala içlerine sindiremediklerini belirterek, "Hiç kimse kendi başarısızlığına kılıf aramasın. Bursaspor'u kimse ucuz polemik malzemesi yapmaya da kalkışmasın. Herkes önce aynaya bir baksın. Böyle asılsız ithamlarla, iddialarla camiaları birbirine düşman etmeye çalışmak, çok ucuz ve tehlikeli bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun son haftasında Bursaspor'un deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesiyle TFF 1. Lig'e düşmüştü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süper Lig maçı için flaş şike başvurusu!Süper Lig maçı için flaş şike başvurusu!Çaykur Rizespor, Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında oynanan Trabzonspor - Bursaspor maçı için savcılığa şike başvurusunda bulunacak.
F.Bahçe'den ayrıldı! Beşiktaş'a gidiyor...F.Bahçe'den ayrıldı! Beşiktaş'a gidiyor...Fenerbahçe, milli futbolcu Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti. Volkan Şen Beşiktaş'a imza atabilir...
Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 yıllık imzaFenerbahçe resmen açıkladı! 3 yıllık imzaFenerbahçe Doğuş, Sırp oyuncu Nikola Kalinic'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi!Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi!Jeremain Lens transferini bir an önce tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Sunderland'e son teklifini iletti.
Galatasaray'ın rakipler belli oldu!Galatasaray'ın rakipler belli oldu!Bu sezon Galatasaray, Darüşşafaka ve TOFAŞ’ın yer aldığı Eurocup’ta gruplar belli oldu.
Başkan ağzından kaçırdı! Sürpriz transferBaşkan ağzından kaçırdı! Sürpriz transferBursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferiyle ilgili sürpriz bir açıklamaya imza attı.
  • Casillas 1 yıllık imzayı attı!07 Temmuz 2017 Cuma 10:04
  • Fenerbahçe Doğuş bombayı patlattı!07 Temmuz 2017 Cuma 10:03
  • Burak Yılmaz'a acımadılar! Ağır ceza07 Temmuz 2017 Cuma 10:02
  • Talisca mesajıyla noktayı koydu!07 Temmuz 2017 Cuma 10:01
  • Orman: Bu sezonun adı vefa sezonu07 Temmuz 2017 Cuma 10:00
  • Trabzonspor transferi resmen açıkladı07 Temmuz 2017 Cuma 09:59
  • Emre Mor transferinde sıcak saatler!07 Temmuz 2017 Cuma 09:58
  • Başkan Wesley Sneijder'i açıkladı07 Temmuz 2017 Cuma 09:57
  • West Ham, G.Saray'ın teklifini kabul etti!07 Temmuz 2017 Cuma 09:56
  • Aziz Yıldırım'a 2,5 yıl hapis şoku!06 Temmuz 2017 Perşembe 16:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri