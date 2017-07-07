08 Temmuz 2017 Cumartesi13 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:35Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,109 -1.08
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

AVM’lerdeki büyük tehlike

»
İstanbul'daki 28 AVM'de acil çıkış kapılarının açık olması yeni bir tehlikeye işaret etti. Uzmanlara göre bu çok ciddi bir ihmal.
AVM’lerdeki büyük tehlike
AVM’lerdeki büyük tehlike AVM’lerdeki büyük tehlike AVM’lerdeki büyük tehlike

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) 2016 verilerine göre, Türkiye’de 350 AVMbulunuyor. İstanbul, 100’ün üzerinde AVM’yle listenin en üstünde yer alıyor.

KİLİTLİ KAPI YOK AMA...

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul’da gezilen 28 AVM’de en az 3 acil çıkış kapısını kontrol edildi. Kapıların, hırsızlık veya başka gerekçelerle kapalı olup olmadığını incelendi. Kapalı bir kapı bulunamadı ama bu kapılarda başka bir tehlike söz konusu. Her AVM’de acil çıkış kapılarının önünde farklı uyarılar bulunuyor. Çoğu kapıda ise “Gereksiz yere kullananlar cezalandırılır” ve “Kapılar alarmlıdır, acil durumlar dışında açmayınız” uyarıları yer alıyor. Yangın Yönetmeliği’ne göre, acil çıkış kapılarının en az 90 dakika yangına dayanıklı ve duman geçirmez nitelikte ve sürekli kapalı olması gerekiyor. Ayrıca kapıların, kendiliğinden kapatan düzeneklerle donatılması ve itfaiyecilerin ya da görevlilerin gerektiğinde içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması önem taşıyor.

Kimi AVM’lerde bu kapıların sıklıkla personel tarafından kullanıldığını ve acil çıkış kapılarının sürekli açık olduğunu tespit edildi. Hatta bazı acil çıkış kapılarının takoz ve dubalarla duvara sabitlenerek açık kalmaları sağlanıyor.. Bu durumun büyük risk oluşturduğunu söyleyen İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski İstanbul İtfaiye Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, “Kapının açık bırakılmasının birinci sakıncası, eğer merdiven basınçlandırılıyor ise bütün hava o açık bırakılan yerden gireceği için basınçlandırma etkisi olmaz. Etkisi olmadığı için de katlardan bu yangın koridorlara ve merdivenlere girer. Oysa basınçlandırmanın amacı içeride her zaman 15-50 pascal arasında bir basınç olması, böylece yüksek basınç olduğu için oraya dumanın girmemesinin sağlanmasıdır” dedi.

‘BACA ETKİSİ YAPAR’

Acil çıkış kapılarının sürekli kullanılması ve açık bırakılmasının ciddi bir ihmal olduğunu söyleyen Kılıç, “Çünkü o zaman basınçlandırma planı hiçbir işe yaramayacaktır. Ayrıca kapı açık bırakıldığı zaman baca etkisi yapar. Dumanı en üst kata kadar anında çeker. Bunların hepsi eksiklik ve ihmaldir” diye konuştu.

ACİL ÇIKIŞ KAPILARI DEPOLARA GİDİYOR

AVM’lerdeki acil çıkış kapıları, gün içinde alışveriş merkezi çalışanları tarafından sıklıkla kullanılıyor. Üsküdar’da girdiğimiz bir AVM’nin acil çıkış kapısı ve beraberinde ilerlediğimiz koridor, alışveriş merkezindeki dükkânların depolarına gidiyor. Bu durumun da yanlış olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kılıç, “Acil çıkış koridorlarının depolara açılması bir sıkıntı. Devamlı bir sirkülasyon oluyor. Bu nedenle de kapılar, altına takoz koyularak açık bırakılıyor. En lüks AVM’lerde bile arka taraftaki merdivenlerin içinin sigara içme alanı ve depo alanı olarak kullanıldığını biliyorum. Kimi yerlerde de kapıların arkasında kapı kapatıcı yok. Acil çıkış kapısı açıldığı zaman kapı kapanmıyorsa içeri duman girer, insanlar çok zor durumda kalır. Mutlaka kapı kapatıcının olması gerekir. Ayrıca duman sızdırmazlık şeritlerinin de yeterli olmadığını görüyoruz”değerlendirmesini yaptı.

‘KİLİTLİ DEĞİL AMA KAPALI OLMASI GEREKİYOR’

Yangın bilirkişisi Murat Efir, “Biz hastane ve AVM’lerde yangın risk analizleri yapıyoruz. Acil çıkış kapıları da bunlardan bir tanesi. Her alışveriş merkezinde yangın senaryosu olması gerekiyor. Bu yangın senaryosu gereği manyetik kontaklarla beraber herhangi bir yangın anında senaryonun devreye girmesiyle bütün yangın kapılarının kilitli değil ama kapalı olması gerekiyor. Bir tanesinin açık olması bütün senaryoyu boşa çıkarır. Basınçlandırma sistemi de çünkü devreye giriyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘BAZI KAPILAR YANGINA DAYANIKLI DEĞİL’

ABD itfaiyesine eğitimler veren ve İstanbul Adliyesi’ne bağlı olarak yangın bilirkişiliği yapan Mehmet Balbaloğlu ise şunları söyledi: “Kapılar uygun değil. Bir kapının önü market arabasıyla kapatılmış. Başka bir kapıda eşik var, olmamalı. Ayrıca bu kapılar kendiliğinden kapanmalı. Ama bazı kapılarda bu sistem yok. Yönlendirmeler de yanlış. Işıklı olmalı. Bazı kapılar da yangın kapısı değil. Bu kapılardan bazılarının 90 dakika yangına dayanması mümkün değil.”

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AVM’lerdeki büyük tehlikeAVM’lerdeki büyük tehlikeİstanbul'daki 28 AVM'de acil çıkış kapılarının açık olması yeni bir tehlikeye işaret etti. Uzmanlara göre bu çok ciddi bir ihmal.
Katar krizinin görülmeyen yüzü! Kralı korku sardıKatar krizinin görülmeyen yüzü! Kralı korku sardıBaşta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri tarafından ambargosuyla ortaya çıkan Katar krizinin perde arkasında enerji savaşları yatıyor
ASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferiASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferiASELSAN Genel Müdürü Eken: "Dost ve kardeş ülkelerle teknoloji paylaşmaktan, kendi ürünlerimizi orada kullanıma sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
Sıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa düştüSıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa düştüAdana'da sıcaktan zarar görünce ekonomik değerini kaybeden domatesin fiyatı halde 30 kuruşa kadar düştü
İşte Rusların yeni müthiş silahıİşte Rusların yeni müthiş silahıRus silah şirketi Kalaşnikof, yapay sinir ağlarının yer aldığı, hedef belirleme, öğrenme ve kendi kendine karar verme becerisine sahip savaş modülü geliştirdi.
Türkiye klimada üretim üssü oluyorTürkiye klimada üretim üssü oluyorKlima satışında Avrupa'nın en büyük 3 pazarından biri olan Türkiye, bu güç sayesinde klimada üretim üssü haline geldi.
  • 180 günde toplam 260 icraat07 Temmuz 2017 Cuma 12:59
  • TMSF'nin yeni başkanı belli oldu!07 Temmuz 2017 Cuma 09:27
  • Milli füze sisteminde rota Aster-30 füzesine döndü07 Temmuz 2017 Cuma 09:17
  • Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz07 Temmuz 2017 Cuma 09:16
  • 64 yıllık firma üretimini durdurdu, ortak arıyor07 Temmuz 2017 Cuma 09:08
  • Hasankeyf-2’nin tamamlanmasına 700 metre kaldı06 Temmuz 2017 Perşembe 23:00
  • Kıdem tazminatı fonu rafa kalkıyor06 Temmuz 2017 Perşembe 22:59
  • Bakan açıkladı! Flaş Kurban Bayramı kararı06 Temmuz 2017 Perşembe 22:57
  • Faturasını WhatsApp’tan gönderene indirim fırsatı06 Temmuz 2017 Perşembe 22:57
  • Dolar ve Euro'da flaş gelişme06 Temmuz 2017 Perşembe 22:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri