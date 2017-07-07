08 Temmuz 2017 Cumartesi13 Şevval 1438
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ABD ve Rusya'dan kritik Suriye anlaşması

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ABD ve Rusya'dan kritik Suriye anlaşması
Assosciated Press'in kaynaklarına dayandırdığı özel habere göre, ABD ve Rusya Suriye'de ateşkes için anlaşmaya vardı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da konuyla ilgili açıklama yaptı
ABD ve Rusya'dan kritik Suriye anlaşması ABD ve Rusya'dan kritik Suriye anlaşması ABD ve Rusya'dan kritik Suriye anlaşması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkesiçin anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini söyledi.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE ANLAŞMAYA VARILDI

Lavrov, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen ilk görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme sonucunda, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını belirten Lavrov, "Anlaşma, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytire ve Dera şehirlerinde ateşkesi kapsıyor ve 9 Temmuz’da Şam saati ile 12.00'de devreye girecek." dedi.

GÜVENLİK RUS ASKERİ POLİSİ TARAFINDAN SAĞLANACAK

ABD’nin bölgede yer alan militan grupların anlaşmaya uyması yönünde taahhütte bulunduğunu vurgulayan Lavrov, "Çatışmasızlık alanları etrafındaki güvenlik, ABD ve Ürdün ile koordineli bir şekilde Rus askeri polisi tarafından sağlanacak." diye konuştu.

Lavrov, Suriye’nin kuzeyinde de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması için görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Birkaç gün önce Astana’da, Humus ve Ghouta etrafında bölgelere ilişkin belirli bir anlayış ortaya kondu." ifadesini kullandı.

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