08 Temmuz 2017 Cumartesi13 Şevval 1438
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz anma töreni kararı!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz anma törenlerine katılacaklarını duyurdu.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz anma töreni kararı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz anma töreni kararı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz anma töreni kararı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz anma töreni kararı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'u anma törenlerine katılacağız" dedi.

CHP'NİN 15 TEMMUZ İÇİN BİR PROGRAMI VAR MI?

Kılıçdaroğlu Şirin Payzın'ın "Hükümetin öngördüğü bir program var. CHP olarak 15 Temmuz'un yıl dönümünde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacağınız şimdiden belli mi?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"15 TEMMUZ'DA BİR ANMA TÖRENİ YAPILIRSA BİZ DE KATILACAĞIZ, SAYGI DURUŞUNDA BULUNACAĞIZ"

"249 şehidimiz var, binin üzerinde de gazimiz var. Biz bunlara sahip çıkacağız. Bunların kanı yerde kalmayacak. Sonuna kadar da sahip çıkmaya kararlıyız.

Anılmaları mı, elbette anacağız, saygı mı, elbette saygı duyacağız.

O nedenle 15 Temmuz'da bir anma töreni yapılırsa, elbette ben de, örgütlerimiz de, hep beraber anma törenlerine katılacağız, saygı duruşunda bulunacağız. Bizim hiçbir tereddüdümüz yok."

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