08 Temmuz 2017 Cumartesi13 Şevval 1438
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Gaziantep'te patlama! Çok sayıda yaralı var

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Gaziantep'te patlama! Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te akşam saatlerinde meydana gelen korkunç patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'te patlama! Çok sayıda yaralı var Gaziantep'te patlama! Çok sayıda yaralı var Gaziantep'te patlama! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep’te, bir binanın giriş koridoruna park edilen motosikletten kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Gazikent Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın girişinde saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevredekileri uzaklaştırıp, binada oturanları tahliye etti.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlamanın, binanın zemin katında koridora park edilen motosikletten kaynaklandığı sanılıyor.

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