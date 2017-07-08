İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar

İstanbul'daki "15 Temmuz Darbe Girişimi" davalarında ilk karar açıklandı.
ASTSUBAYA MÜEBBET, 23 ERE BERAAT
15 Temmuz'da İstanbul Valiliği'nin işgal girişimine yardıma ilişkin davada, darbeci astsubay Yusuf Yıldız ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 23 erin beraatine karar verildi.
3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI İSTENİYORDU
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyordu.