08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:35Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 30°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,109 -1.08
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar

»
İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar açıklandı. Astsubaya müebbet, 23 ere beraat verildi.
İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar
İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar

İstanbul'daki "15 Temmuz Darbe Girişimi" davalarında ilk karar açıklandı.

ASTSUBAYA MÜEBBET, 23 ERE BERAAT

15 Temmuz'da İstanbul Valiliği'nin işgal girişimine yardıma ilişkin davada, darbeci astsubay Yusuf Yıldız ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 23 erin beraatine karar verildi. 

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
15 Temmuz anma programları nerelerde olacak?15 Temmuz anma programları nerelerde olacak?Hain darbe girişiminin birinci yılında, 11-16 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek anma törenlerinde intizam ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla illerde yapılacak çalışmalar valilikler koordinasyonunda yürütülecek.
İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk kararİstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk kararİstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar açıklandı. Astsubaya müebbet, 23 ere beraat verildi.
Yumruk atıp, küfür eden yandı! İşte cezasıYumruk atıp, küfür eden yandı! İşte cezasıTBMM'ye sunulan tüzük değişiklikliği teklifine göre, disiplin suçu işleyen vekillere bundan böyle ayrıca para cezası yaptırımı da uygulanacak.
Polise ahlaksız teklif! Savcı kabul et deyince...Polise ahlaksız teklif! Savcı kabul et deyince...İstanbul'da uyuşturucu ile yakalanan zanlılardan biri polise 80 bin TL nakit, lüks otomobil ve kendilerini eve bırakma karşılığında 70 bin TL vermeyi önerdi.
Almanya'da bakanlar mahsur kaldı!Almanya'da bakanlar mahsur kaldı!Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesine katılan ülkelerin ekonomi ve maliyeden sorumlu bakanları otellerinde mahsur kaldı.
Gaziantep'te patlama! Çok sayıda yaralı varGaziantep'te patlama! Çok sayıda yaralı varGaziantep'te akşam saatlerinde meydana gelen korkunç patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
  • Almanya yanıyor! Polis ordudan yardım istedi07 Temmuz 2017 Cuma 23:09
  • DHA Suriyeli kadınının tecavüzüne kılıf uydurdu!07 Temmuz 2017 Cuma 23:03
  • DHKP-C'nin suikast timine operasyon!07 Temmuz 2017 Cuma 23:00
  • Suriyeli kadının katillerinden kan donduran ifade07 Temmuz 2017 Cuma 22:58
  • AYM'den referandum kararının gerekçesi07 Temmuz 2017 Cuma 22:57
  • Erdoğan'dan Japon Başbakan'a sitem! Ne yazık ki...07 Temmuz 2017 Cuma 22:55
  • Bakan Özlü açıkladı! 10 sanayi sitesi taşınıyor...07 Temmuz 2017 Cuma 18:30
  • Top mermisini kesmişti! Evinden çıkanlar şoke etti07 Temmuz 2017 Cuma 18:00
  • Kılıçdaroğlu dublörüyle yürüdü!07 Temmuz 2017 Cuma 17:30
  • Erdoğan'dan G20'de ilk üst düzey temas!07 Temmuz 2017 Cuma 17:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri