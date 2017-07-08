Devlet Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AP'nin kararına tepki göstererek, ''Bu karar yok hükmündedir'' dedi.

AP'nin Türkiye kararına tepki gösteren bir diğer isim ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli, ''AP'nin raporu yok hükmündedir. Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. AP Türkiye karşıtlığını bir kez daha tescilledi'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirdiği yazılı bir açıklama yayımladı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'un yıl dönümüne yaklaşıldığını hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

İç ve dış siyasi gelişmeler sürekli dibe doğru seyir izlemekte, risk ve tehlikeler serpilip sivrilmektedir. Türkiye her alanda gerilim yaşamaktadır. Fitne kol gezmektedir. Aziz milletimiz oluşan ve yaygınlaşan karanlık tabloyu kaygıyla izlemektedir. İstikrarsızlık derinleşirken, huzursuzluk tırmanmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye'mizin beka ve birlik mücadelesi ağırlaşmaktadır. Ülkemiz hem içerden hem de dışardan gittikçe sertleşen, günden güne şiddetlenen bir kuşatma altındadır. Vicdan sahibi her insanımız, her vatandaşımız bu yalın ve yakın gerçeği görmektedir. Karşımızdaki manzara iç açıcı olmadığı gibi umut verici de değildir.

15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasının yıldönümü yaklaştıkça toplumsal tansiyon artış göstermekte, provokasyon ihtimalleri çoğalmakta, kaos ve kargaşa beklentileri güçlenmektedir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Haziran'da başlayan sözde adalet yürüyüşü Türkiye üzerinde kirli hesap ve hedefleri olan habis çevrelere koz vermekle kalmamış, önemli bir mevzi elde etmelerini de temin ve takviye etmiştir.

CHP yollarda adalet ararken, Telafer'de Türkmenler soykırıma maruz kalmakta, Ermeniler kanlı eylemlerine yenilerini katmaktadır. Nitekim geçtiğimiz günlerde 200'e yakın soydaşımız katil örgüt IŞİD tarafından katledilmiş, Azerbaycanlı soydaşlarımızın kanı dökülmüş, ne var ki uluslararası toplumdan en ufak kınama veya itiraz duyulmamıştır.

CHP, FETÖ ve PKK'nın açılan zehirli kollarına doğru hevesle yürürken Bulgaristan'da Türklere yönelik baskı ve zulüm fazlalaşmış, ayrıca çetrefilleşen Katar krizi Türkiye'yi zora sokmuştur. CHP, Türkiye'nin yıkım ve bölünmesini projelendiren odaklara göz kırptıkça, dahası onlarla aynı hizada adımlar attıkça bunalım döngüsü alanını genişletmiştir" dedi.

"AFRİN MERKEZLİ YENİ BİR AÇMAZIN SOMUT İLANI OLDU"

Afrin'de yaşanan gelişmelere de değinen MHP Lideri Bahçeli, "Terörizmin maskeli yüzleri adalet iddiasıyla anarşi ve asayişsizliğe doğru yürüdükçe Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege'de stratejik engellemelerle karşılaşmıştır.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde müzakere kılıfı bahanesiyle, Kıbrıs'ın tapusunu üzerlerine geçirmek için çalışan ve çırpınan Rumlara gün doğmuştur. Güney sınırlarımız boyunca PKK-PYD'nin terör devleti kurmak için küresel güçlerden aldıkları destek ve yardım Afrin merkezli yeni bir açmazın, milli güvenliğimize yönelmiş yeni bir tahrikin somut ilanı olmuştur.

Suriyeli mültecilerin neden olduğu kavga ve kutuplaşmalar ise çok tehlikeli bir sınıra dayanmıştır. CHP, kaybettiği adalet ve ahlakı yolda aradıkça toplumsal kaynama, sosyal gerginlikler kamçılanmıştır. CHP yürüdükçe zalimler el ovuşturmuş, hainler zemin kazanmış, hazımsızlar, husumet besleyenler, nefret salgınına tutulan yerli ve yabancı mihraklar Türkiye'nin belini kırmanın arayış ve çabasına koyulmuşlardır" açıklamasında bulundu.

AP'YE TEPKİ: TEMELSİZ, MESNETSİZ, DÜŞMANCA BİR YAKLAŞIM

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'yle Avrupa Birliği (AB) arasında üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmesini eleştiren Bahçeli, "En son Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, AB Komisyonu 2016 Türkiye Raporu'na ilişkin kararı ibret ve esef verici olmasının ötesinde, hukuken yok hükmündedir.

Avrupa Parlamentosu 6 Temmuz 2017 tarihinde yanlı, samimiyetten uzak, dürüst ve dostane olmaktan tamamen mahrum siyasi bir karara imza atarak Türk ve Türkiye karşıtlığını bir kez daha tescillemiştir. 25 Nisan 2017'de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda, 'Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dâhil edilmesine' dair karardan sonra yeni bir sübjektif ve sorunlu siyasi şuursuzluk karşımızdadır.

Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır" dedi.

''ZORBALIK, AÇIKÇA DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK İNKARI''

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapacağı ziyaretin hoş karşılanmayacağını duyuran Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na da tepki gösteren Bahçeli, şunları kaydetti:

"16 Nisan Halkoylamasını bir türlü kabullenemeyen, bir türlü içine sindiremeyen Avrupa köhne ve kötürüm bir tutuma savrulmuştur.''