08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:35Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 30°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,109 -1.08
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

Devlet Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedir

»
MHP Lideri Devlet Bahçeli, AP'nin kararına tepki göstererek, ''Bu karar yok hükmündedir'' dedi.
Devlet Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedir
Devlet Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedir Devlet Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedir Devlet Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedir

AP'nin Türkiye kararına tepki gösteren bir diğer isim ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli, ''AP'nin raporu yok hükmündedir. Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. AP Türkiye karşıtlığını bir kez daha tescilledi'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirdiği yazılı bir açıklama yayımladı. 

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'un yıl dönümüne yaklaşıldığını hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

İç ve dış siyasi gelişmeler sürekli dibe doğru seyir izlemekte, risk ve tehlikeler serpilip sivrilmektedir. Türkiye her alanda gerilim yaşamaktadır. Fitne kol gezmektedir. Aziz milletimiz oluşan ve yaygınlaşan karanlık tabloyu kaygıyla izlemektedir. İstikrarsızlık derinleşirken, huzursuzluk tırmanmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye'mizin beka ve birlik mücadelesi ağırlaşmaktadır. Ülkemiz hem içerden hem de dışardan gittikçe sertleşen, günden güne şiddetlenen bir kuşatma altındadır. Vicdan sahibi her insanımız, her vatandaşımız bu yalın ve yakın gerçeği görmektedir. Karşımızdaki manzara iç açıcı olmadığı gibi umut verici de değildir.

15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasının yıldönümü yaklaştıkça toplumsal tansiyon artış göstermekte, provokasyon ihtimalleri çoğalmakta, kaos ve kargaşa beklentileri güçlenmektedir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Haziran'da başlayan sözde adalet yürüyüşü Türkiye üzerinde kirli hesap ve hedefleri olan habis çevrelere koz vermekle kalmamış, önemli bir mevzi elde etmelerini de temin ve takviye etmiştir.

CHP yollarda adalet ararken, Telafer'de Türkmenler soykırıma maruz kalmakta, Ermeniler kanlı eylemlerine yenilerini katmaktadır. Nitekim geçtiğimiz günlerde 200'e yakın soydaşımız katil örgüt IŞİD tarafından katledilmiş, Azerbaycanlı soydaşlarımızın kanı dökülmüş, ne var ki uluslararası toplumdan en ufak kınama veya itiraz duyulmamıştır.

CHP, FETÖ ve PKK'nın açılan zehirli kollarına doğru hevesle yürürken Bulgaristan'da Türklere yönelik baskı ve zulüm fazlalaşmış, ayrıca çetrefilleşen Katar krizi Türkiye'yi zora sokmuştur. CHP, Türkiye'nin yıkım ve bölünmesini projelendiren odaklara göz kırptıkça, dahası onlarla aynı hizada adımlar attıkça bunalım döngüsü alanını genişletmiştir" dedi. 

"AFRİN MERKEZLİ YENİ BİR AÇMAZIN SOMUT İLANI OLDU"

Afrin'de yaşanan gelişmelere de değinen MHP Lideri Bahçeli, "Terörizmin maskeli yüzleri adalet iddiasıyla anarşi ve asayişsizliğe doğru yürüdükçe Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege'de stratejik engellemelerle karşılaşmıştır.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde müzakere kılıfı bahanesiyle, Kıbrıs'ın tapusunu üzerlerine geçirmek için çalışan ve çırpınan Rumlara gün doğmuştur. Güney sınırlarımız boyunca PKK-PYD'nin terör devleti kurmak için küresel güçlerden aldıkları destek ve yardım Afrin merkezli yeni bir açmazın, milli güvenliğimize yönelmiş yeni bir tahrikin somut ilanı olmuştur.

Suriyeli mültecilerin neden olduğu kavga ve kutuplaşmalar ise çok tehlikeli bir sınıra dayanmıştır. CHP, kaybettiği adalet ve ahlakı yolda aradıkça toplumsal kaynama, sosyal gerginlikler kamçılanmıştır. CHP yürüdükçe zalimler el ovuşturmuş, hainler zemin kazanmış, hazımsızlar, husumet besleyenler, nefret salgınına tutulan yerli ve yabancı mihraklar Türkiye'nin belini kırmanın arayış ve çabasına koyulmuşlardır" açıklamasında bulundu. 

AP'YE TEPKİ: TEMELSİZ, MESNETSİZ, DÜŞMANCA BİR YAKLAŞIM

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'yle Avrupa Birliği (AB) arasında üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmesini eleştiren Bahçeli, "En son Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, AB Komisyonu 2016 Türkiye Raporu'na ilişkin kararı ibret ve esef verici olmasının ötesinde, hukuken yok hükmündedir.

Avrupa Parlamentosu 6 Temmuz 2017 tarihinde yanlı, samimiyetten uzak, dürüst ve dostane olmaktan tamamen mahrum siyasi bir karara imza atarak Türk ve Türkiye karşıtlığını bir kez daha tescillemiştir. 25 Nisan 2017'de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda, 'Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dâhil edilmesine' dair karardan sonra yeni bir sübjektif ve sorunlu siyasi şuursuzluk karşımızdadır.

Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır" dedi. 

''ZORBALIK, AÇIKÇA DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK İNKARI''

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapacağı ziyaretin hoş karşılanmayacağını duyuran Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na da tepki gösteren Bahçeli, şunları kaydetti: 

"16 Nisan Halkoylamasını bir türlü kabullenemeyen, bir türlü içine sindiremeyen Avrupa köhne ve kötürüm bir tutuma savrulmuştur.''

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedirDevlet Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedirMHP Lideri Devlet Bahçeli, AP'nin kararına tepki göstererek, ''Bu karar yok hükmündedir'' dedi.
Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na CHP yürüyüşü talimatıBahçeli'den Ülkü Ocakları'na CHP yürüyüşü talimatıMHP lideri Devlet Bahçeli, Adalet Yürüyüşü ile ilgili olarak partisinin İstanbul il teşkilatına talimat verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz anma töreni kararı!Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz anma töreni kararı!CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz anma törenlerine katılacaklarını duyurdu.
Sürpriz karar! Alman vekiller Türkiye'ye geliyor!Sürpriz karar! Alman vekiller Türkiye'ye geliyor!Alman parlamentosundan yedi milletvekilinin 17 Temmuz'da Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaret edeceği açıklandı.
Erdoğan'dan Alman gazeteciye: Bunu silmek yok!Erdoğan'dan Alman gazeteciye: Bunu silmek yok!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 ziyareti öncesi Alman Die Zeit Gazetesi Yayın Yönetmeni Giovanni di Lorenzo'ya konuştu.
Bakan Bozdağ'dan çok sert sözler: Bakanlığa almıyorumBakan Bozdağ'dan çok sert sözler: Bakanlığa almıyorumAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ben Adalet Bakanlığı'na Kati Piri’yi kabul etmiyorum. Benimle görüştüğünde karşımda PKK mı oturuyor yoksa Pelsinvanya mı oturuyor belli değil." dedi.
  • Kafalar karışık! Kılıçdaroğlu mehterle karşılandı07 Temmuz 2017 Cuma 13:04
  • Akşener'in yeni partisinin önceliği: Laiklik07 Temmuz 2017 Cuma 13:01
  • Adalet Bakanı Bozdağ: ABD ne cevap verecek, merak ediyorum!07 Temmuz 2017 Cuma 12:52
  • Akşener'in listesinde o isim de var!07 Temmuz 2017 Cuma 09:56
  • BBP'den açıklama: 'Mümkün değil'07 Temmuz 2017 Cuma 09:54
  • Çavuşoğlu açıkladı: Sonuçsuz kaldı!07 Temmuz 2017 Cuma 09:11
  • Yeni partinin genel Başkanın kim olacağını açıkladı06 Temmuz 2017 Perşembe 23:41
  • Erdoğan-Merkel görüşmesinde neler konuşuldu06 Temmuz 2017 Perşembe 22:06
  • Saadet'ten CHP mitingi açıklaması06 Temmuz 2017 Perşembe 22:05
  • Yeni parti için tarih belli oldu06 Temmuz 2017 Perşembe 09:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri