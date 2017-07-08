08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Polise ahlaksız teklif! Savcı kabul et deyince...

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Polise ahlaksız teklif! Savcı kabul et deyince...
İstanbul'da uyuşturucu ile yakalanan zanlılardan biri polise 80 bin TL nakit, lüks otomobil ve kendilerini eve bırakma karşılığında 70 bin TL vermeyi önerdi.
Polise ahlaksız teklif! Savcı kabul et deyince... Polise ahlaksız teklif! Savcı kabul et deyince... Polise ahlaksız teklif! Savcı kabul et deyince...

İstanbul Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sinek ilacı, tarım ilacı ve aseton karışımıyla ürettikleri bonzai ile gençleri zombiye çeviren uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlattı. Şüphe üzerine lüks bir otomobil, Kemal Sunal Caddesi’nde durduruldu.

AHLAKSIZ TEKLİF

Aramada, 2 kilodan fazla bonzai ele geçirildi. Araçtaki İbrahim K., Ahmet B. ve Türkmen uyruklu Zhazira S. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ahmet B., ‘suçun hafifletilmesi veya örtbas edilmesi’ karşılığında polise 80 bin TL nakit, lüks otomobil ve kendilerini eve bırakma karşılığında 70 bin TL vermeyi önerdi. Şüphelileri bekleten polis, durumu hemen savcılığa bildirdi.

POLİS KABUL ETMİŞ GİBİ DAVRANDI

Savcılık kontrollü bir şekilde rüşvet operasyonu düzenlenmesi talimatını verdi. Polis, Ahmet B.’nin rüşvet teklifini kabul etmiş gibi yaptı. Ahmet B. de kendilerini bırakacağını düşünerek polisi, Kayaşehir’deki lüks evine götürdü. Evde uyuşturucu satıcılarına, ‘rüşvet verirken’ suçüstü yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İMALATHANE BULUNDU

Ahmet B.’nin yakalandığı otomobilde yapılan aramalarda, Kayaşehir’de lüks bir siteye ait anahtarlık ve bir daireye ait anahtar bulundu. Sitede çok sayıda dairede deneme yapan ekipler, sonunda anahtarın açtığı kapıyı buldu. Dairede Ahmet B.ve İbrahim K.’nın sinek ilacı, tarım ilacı ve aseton karışımıyla gençleri zombiye çeviren bonzai imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Evde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve çok sayıda fişek, 2 pompalı tüfek, kilolarca çeşitli uyuşturucu madde ve imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sorgusu süren Ahmet B. ve İbrahim K.’nın, ürettikleri bonzaileri daha sonra torbacılara dağıttıkları, polisin dikkatini çekmemek için de spor kıyafetlerle kız arkadaşlarıyla geziyormuş gibi davrandıkları öğrenildi.

HABERTÜRK

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