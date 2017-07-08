Gaziantep'te bir parkta oturan 3 arkadaşın üzerine 5 kişiden oluşan grup tarafından ateş açıldı.
Olay, Dumlupınar Mahallesi içerisinde bulunan Dumlupınar Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta oturan 3 gence saat 01:00 sıralarında yoldan geçen 5 kişilik bir grup tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Saçmaların hedefi olan 21 yaşındaki Sedat Berkpınar olay yerinde hayatını kaybederken, 13 yaşındaki İbrahim Alparslan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Alparslan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İsmi henüz öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki çocuğun ise olaydan hafif yaralarla kurtulduğu kaydedildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Olaya karıştığı iddia edilen 5 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Büyükada baskınında şok ayrıntı! Harita üzerinde yakalandılarKamuda bir dönem sona erdi! Artık herkese ücretliKorkunç detay! "Eşinden boşan, onunla ben evleneceğim"Terör ihraç ediyorlar! Sayı 7 bini geçtiZirveye damga vurdu! Avrupa'ya ağır eleştiri!Dev zirveye saatler kaldı!FETÖ'cü haini Türkiye'ye iade ediyorlarParkta oturanlara ateş edildi15 Temmuz anma programları nerelerde olacak?Devlet Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedir
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:35 Güneş 05:33 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:47 Yatsı 22:35
- 32°C Adana
- 28°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 20°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 19°C Ankara
- 32°C Antalya
- 20°C Artvin
- 27°C Aydın
- 22°C Balıkesir
- BIST: 100.084 -0.54
- Altın: 141,127 -1.07
- Dolar: 3,6267 0.23
- Euro: 4,1314 0.02
Parkta oturanlara ateş edildi
Gaziantep'te bir parkta oturan 3 arkadaşın üzerine 5 kişiden oluşan grup tarafından ateş açıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Şaka gibi! Öldüğünü hastanede öğrendi!
- Meğer travestiymiş!
- Gece uyurken kocasını..
- İtirafçı şüpheliden şok eden gerçek!
- 'Milli Klavye' TSE tarafından tescillendi
- İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı
- Darbe başarılı olsaydı müdür olacaktı!
- Suriyeli hamile kadına tecavüz edip öldürdüler
- Youtuber Orkun Işıtmak'ın Gezi videoları ifşa edildi
- Bir şirket daha bitcoin ile işlemlere başladı!
- Aman dikkat! 4 il için hayati uyarı
- DHKP-C bildirisine destek verdiler
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.