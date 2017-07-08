FETÖ'cü haini Türkiye'ye iade ediyorlar

Gürcistan'ın, FETÖ'cü Mustafa Emre Çabuk'un ve ailesinin sığınma talebini reddettiği bildirildi.

Gürcistan'ın, ülkede mayıs ayında tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulun yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk'un ve ailesinin sığınma talebini reddettiği bildirildi.



Açıklamada, başkent Tiflis'te 24 Mayıs'ta tutuklanan Çabuk'un Türkiye'ye iade edilmesinde insan hakları açısından tehlike görülmediği kaydedildi. Bakanlık, Çabuk'un ailesinin yaptığı "koruma" talebinin de kabul edilmediğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı Şota Rekviaşvili de yapılan incelemelerin ardından Çabuk ve ailesine siyasi sığınma ile mülteci statüsü vermeyi gerek görmediklerini belirtti.

Çabuk'un başvurusu hakkında karar vermeden önce Türkiye'deki hapishanelerin son durumlarıyla ilgili uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili raporunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) diplomatik garantiler konusundaki ilgili standartlarını ve raporlarını incelediklerini dile getiren Rekviaşvili, "Yukarıdaki durumları analiz etttikten sonra, Gürcistan kanunlarına uygun olarak Bakanlık, Çabuk'a uluslararası koruma verilmesini uygun görmedi." dedi.



'ENDİŞE BULUNMUYOR'

Rekviaşvili, Türkiye'nin hapishanelerinde insan hakları alanında endişe bulunmadığını ve insan haklarının ihlal edilmediğini vurgulayarak "Biz bu konuda 2015 ile 2017 arasında hazırlanan raporları inceledik. Raporların hepsi Türkiye'nin hapishanelerindeki durumların Avrupa standartlarına uygun olduğunu ve burada işkence olmadığını belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Çabuk'un Türkiye'ye iade edilme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Tiflis'te gözaltına alınan FETÖ'ye ait Gürcistan'daki Özel Demirel Koleji yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk, kaçma tehlikesi göz önünde bulundurularak 24 Mayıs'ta tutuklanmıştı.