08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Dev zirveye saatler kaldı!

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Dünya enerji devleri petrol ve doğalgazla ilgili her şeyi konuşmak için İstanbul’da toplanıyor.
Dev zirveye saatler kaldı!
Dev zirveye saatler kaldı! Dev zirveye saatler kaldı! Dev zirveye saatler kaldı!

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki zirvenin sloganı ‘TurKEY for Energy’ (Enerji için anahtar Türkiye) olacak

Enerjinin en büyükleri İstanbul’da toplanıyor. Petrol ve doğalgaz ile ilgili yatırımlardan, işbirliklerine, ticaretten gelecek beklentilerine kadar herşeyin tartışıldığı Dünya Petrol Kongresi 9 - 13 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Zirve, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşirken 5 devlet başkanının zirve kapsamında bir araya geleceği öğrenildi. Kongrenin sloganı “TurKEY for Energy” (Enerji için anahtar Türkiye) olacak.

23 Ekim 2013 tarihinde Calgary/Kanada’da gerçekleştirilen Dünya Petrol Konseyi Yıllık Toplantısı’nda oldukça çekişmeli geçen oylamada, Kopenhag, Astana ve Houston’ı geride bırakarak, “This time İstanbul” sloganıyla çalışmalarını yürüten Türkiye, petrol ve doğalgaz sektörünün olimpiyatları olarak bilinen dev organizasyonun 22. toplantısı için ev sahibi seçilmişti.

9 - 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi öngörülen 22. Dünya Petrol Kongresi “TurKEY for Energy” mottosuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Tillerson geliyor

Petrol ve doğalgaz sektörlerinde söz sahibi ülkelerin devlet başkanı düzeyinde temsilcileri, 30’dan fazla bakan düzeyinde temsilci, 15’ten fazla uluslararsı kuruluş en üst düzey yöneticileri, birçok şirketin en üst düzey yöneticileri, uluslararası örgütler ve uluslararası finans kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin üst düzey temsilcilerinin yer alacağı 5 günlük Kongrede, 5 bin delege ve 20 bin ziyaretçi İstanbul’da ağırlanacak.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da kongre kapsamında İstanbul’a gelecek. Devlet başkanı ve bakanların yanında dünyanın en büyük enerji şirketlerinin CEO’ları da kongre boyunca İstanbul’da olacak.

Büyük tanıtım...

Kongre kapsamında yapılacak yuvarlak masa toplantıları, çalışma grupları, teknik forumlar ve panellerde, küresel petrol sektörü, konvansiyonel ve ankonvansiyonel petrol ve doğalgaz kaynaklarının geleceği, enerji verimliliğine yönelik küresel politikalar, düşük karbonlu çözümler, altyapı ve yatırım imkânları gibi hususlar tartışılacak.  Ayrıca, 100’den fazla ülkeden 150’den fazla şirketin Fuar alanında yer alması bekleniyor.

70 ülkenin üyesi olduğu Dünya Petrol Konseyi’nin 22. kongresinin İstanbul’da gerçekleşmesi, Türkiye’nin tanıtımı için de büyük önem taşıyor.

Barış ve istikrar

22. Dünya Petrol Kongresi’nin, enerjinin geleceği konusunda tüketiciler/üreticiler, hükümetler, bürokratlar, sektör yetkilileri, akademi ve finans dünyası temsilcileri arasında açık diyalog yaratan bir platform olması bekleniyor. Kongrede,  küresel enerji politikalarının çatışmanın değil işbirliklerine, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunması mesajı verilecek.

Türkiye’nin istikrarı, büyüyen ekonomisi, sürdürülebilir enerji politikaları, bölgesel barış ve huzura yaptığı katkılar ile küresel enerji ticareti için anahtar rol üstlendiğini vurgulayan “TurKEY for Enerji” (Enerji için anahtar Türkiye) sloganı da kongrede işlenecek.

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