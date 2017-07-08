08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Zirveye damga vurdu! Avrupa'ya ağır eleştiri!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Almanya’daki G20 zirvesinin ilk gününe terörle mücadele mesajları damgasını vurdu.
Zirveye damga vurdu! Avrupa'ya ağır eleştiri!
Zirveye damga vurdu! Avrupa'ya ağır eleştiri! Zirveye damga vurdu! Avrupa'ya ağır eleştiri! Zirveye damga vurdu! Avrupa'ya ağır eleştiri!

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile zirvede iki ayrı yerde samimi sohbet etti. Erdoğan ayrıca, Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile üçlü durum değerlendirmesi yaptı.

Erdoğan, G20’de dünya liderlerine terörün küresel bir sorun olduğunu, mutlaka işbirliği yapılması ve ortak adımlar atılması gerektiğine yönelik mesajları verdi.

Zirvede ilk toplantı terörle mücadele konusunda yapıldı. Özellikle terör örgütü DEAŞ ile mücadele başta olmak üzere terörle mücadele konuları masaya yatırıldı. Bu oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Başkanı Donald Trump yan yana oturdu. Toplantının başlangıcında Erdoğan, Trump ve May ile bir süre sohbet etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantıda liderler, tek tek söz alarak terörle mücadele konusundaki mesajlarını verdi.

ERDOĞAN'DAN UYARILAR

Erdoğan, hem bu oturumda hem de liderlerle yaptığı görüşmelerde terörle mücadele uyarısında bulundu. Terörün iyisi kötüsü olmayacağını belirten Erdoğan, terörle mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, terörle mücadelede uluslar arası işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Terörün küresel bir sorun olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin başta PKK, DEAŞ, PYD, YPG ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle hiçbir ayrım yapmaksızın mücadele yürüttüğünü söyledi.

Türkiye’nin DEAŞ ile en etkin mücadele eden ülkelerden olduğunu kaydeden Erdoğan, bugüne kadar 5 bin terör şüphelisini sınır dışı edildiğini, 53 bin kişiye de giriş yasağı konulduğu bilgisini paylaştı. Erdoğan, DEAŞ ile mücadele konusunda özellikle yabancı terörist savaşçıların engellenmesi için ülkeler arası işbirliğinin artması gerektiğini söyledi.

Terör örgütleriyle mücadele ederken başka bir terör örgütünü desteklemenin yanlış olduğunu vurgulayan Erdoğan, iyi terörist-kötü terörist ayrımı yapılamayacağını söyledi.
Erdoğan, terör örgütlerine yönelik tavrından ötürü Avrupa ülkelerini de eleştirdi. Özellikle NATO, G-20 gibi platformda müttefik olan ülkelerden terörle mücadele daha fazla işbirliği beklediklerini belirterek, Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK’nın özellikle terörün finansmanı ile ilgili faaliyetler yürüttüğünü vurguladı. Bunu sürekli dile getirmelerine rağmen Avrupa ülkelerinin bu faaliyetleri engellenmediğini de kaydetti. 

FETÖ’nün de tüm ülkeler için tehlikeli bir örgüt olduğunu dile getiren Erdoğan, buna karşı da önlem alınmasını istedi. Tüm ülkelerin FETÖ üyeleriyle ilgili Türkiye’nin taleplerini dikkate almasını ülkelerinde bu örgütü barındırmamasını vurguladı. 

FETÖ ile mücadelede destek isteyen Erdoğan, FETÖ mensubu kişilerin iadesiyle ilgili somut adım atılmasını istedi.

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