08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Terör ihraç ediyorlar! Sayı 7 bini geçti

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Suriye ve Irak'a terör ihraç eden ülkelerin başında Avrupa Birliği ülkeleri geliyor.
Terör ihraç ediyorlar! Sayı 7 bini geçti
Terör ihraç ediyorlar! Sayı 7 bini geçti Terör ihraç ediyorlar! Sayı 7 bini geçti Terör ihraç ediyorlar! Sayı 7 bini geçti

Irak ve Suriye’de DEAŞ ve PKK saflarında savaşan Avrupa vatandaşı sayısı 7 binden fazla. Ortadoğu'ya terörist ihraç eden Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada 14 bin PKK’lının yaşadığı Almanya yer alırken, Fransa ve İngiltere 2 ve 3'üncü sırada bulunuyor.

Terörün her türlüsüne desteğini sürdüren Avrupa, gizlemeye çalışsa da Irak ve Suriye’ye terörist ihraç ediyor. Verilere göre Irak ve Suriye’de DEAŞ ya da PKK saflarında savaşan Avrupalı sayısı 7 bini aştı. 14 bin PKK'lının yaşadığı Almanya listede başı çekiyor. Avrupa'dan Türkiye ve Irak’a yönelik terörist ihracı 1990’larda başladı. DEAŞ militanları arasında ise Avrupa vatandaşlarının sayısı yüzde 25’lere ulaştı. Avrupa pasaportu taşıyan lejyoner grubu, terör örgütü içerisinde önemli yer tuttu. Almanya ve Belçika, AB ülkelerinde faaliyet yürüten PKK’lı teröristlerin 'aktivist' olarak kabul görmesi amacı ile resmi girişimlerde bulundu.

GAZİANTEP ‘TE ÜS KURDULAR

Norveç, Danimarka, Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransız istihbarat birimleri 2013-2016 döneminde Gaziantep'te lüks bir oteli üs olarak kullandılar. Avrupa’dan Antalya ve Adana’ya gelen Batılı lejyonerler istihbarat servisleri aracılığı ile Kilis-Elbeyli bölgesinde yer alan Ali Mantar sınır bölgesinden Suriye’ye sokuldu. Fırat Kalkanı ile birlikte Türkiye ile DEAŞ sınırının kalmaması sonrası Batılı aracılar büyük oranda bölgeyi terk etti. Teröristler için "Evden (Avrupa'dan) uzakta ölmeleri bizim için kötü bir seçenek değil" diyen eski NATO Genel Sekreteri Ander Fogh Rasmussen, radikal örgütlerin kendileri için önemli bir tehdit ve endişe kaynağı olduğunu belirtmişti.

DEAŞ’A İSTİHBARAT DESTEĞİ

15 Temmuz öncesi Türkiye genelinde 20’den fazla kanlı eyleme imza atan PKK ve DEAŞ, batılı istihbarat servislerinden destek gördü. İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısında Belçika istihbaratı, Şanlıurfa katliamında ise Alman gizli servisinin ciddi destek verdiği iddia ediliyor. Avrupa ülkelerinin terör örgütü PKK-PYD'ye dönük militan, para ve lojistik desteği devam ediyor. Avrupalı teröristlerden bir çoğu yardım kuruluşları aracılığı ile Suriye ve Irak'a geçiriliyor. Bu kapsamda faaliyet yürüten sözde yardım kuruluşları arasında Bahar Derneği, Beytune Suriye ve Tayyar el Vaad bulunuyor.

YENİ ŞAFAK

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