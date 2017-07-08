08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Büyükada baskınında şok ayrıntı! Harita üzerinde yakalandılar

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Büyükada'da Türkiye'de Gezi benzeri bir ayaklanmayı planlarken suçüstü yakalanan 2'si yabancı 11 şüpheliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Büyükada baskınında şok ayrıntı! Harita üzerinde yakalandılar
Büyükada baskınında şok ayrıntı! Harita üzerinde yakalandılar Büyükada baskınında şok ayrıntı! Harita üzerinde yakalandılar Büyükada baskınında şok ayrıntı! Harita üzerinde yakalandılar

Büyükada’da 2. Gezi provokasyonu planlarken yakalananlar arasında ayaklanma eğitimi veren örgüt üyesi Alman Steudtner’in de bulunduğu provokatörlerin harita üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde CIA'cilerin toplantı yaptığı Büyükada'da bir otele yapılan baskında gözaltına alınan 2'si yabancı 11 şüpheliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gezi olaylarında aktif rol alan sözde insan hakları savunucuları ve FETÖ'nün temsilcisinin de yer aldığı Büyükada'daki toplantının tüm bağlantılarını çözmek için MİT, polis istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerinden oluşturulan özel ekip yeni bulgulara ulaştı. Baskın sırasında toplantı halinde olan 11 kişinin Türkiye haritası üzerinde tartıştıklarını gördü. İstihbarat, İstanbul merkezli bir kalkışmanın Türkiye geneline hangi noktalardan yayılacağının planını yapıldığı değerlendiriyor. Büyükada’da toplanan isimler arasında bulunan Alman vatandaşı Peter Steudtner en dikkat çeken isim. 

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‘DİRENİŞ NASIL YAPILIR?’ EĞİTİMİ

Steudtner, merkezi İspanya’da bulunan ve uzmanlık alanları arasında “yerleşim birimlerinde sosyal hareketleri başlatma, eğitim merkezinde protestoculara uzun sürekli ayaklanma için profesyonel eğitim vermek, Avrupa yanlısı birlik ve sosyal direniş hareketlerini güçlendirecek bağlantılar kurma ve bu ayaklanmaları sürdürülebilir kılma” olan Ulex isimli provokatif örgütte çalışıyor. 

TEKNİK BİLGİLER VERİYORDU 

Alman Peter Steudtner ve İran asıllı İsveç vatandaşı Ali Ghavari'nin katılımcılara kalkışmalarda sosyal medya yönetimi ve kitleleri hareket geçirmeyle ilgili teknik bilgiler verdiği iddia edildi. İki yabancı eğitimcinin sözde insan hakları savunucularına aynı zamanda polis baskınında dijital verileri saklama ve imhayla ilgili eğittikleri de ortaya çıktı.

ULEX'LE HAİN YETİŞTİRİYORLAR

Ulex örgütünün çalışma alanları arasında ekolojik yaşama destek, yerleşim birimlerinde sosyal hareketleri başlatma, eğitim merkezinde protestoculara uzun sürekli ayaklanma için profesyonel eğitim vermek var. Avrupa yanlısı birlik ve sosyal direniş hareketlerini güçlendirecek bağlantılar kurma ve bu ayaklanmaları sürdürülebilir kılma gibi alanlar internet sitesinde de yer alıyor.

ABD BÜYÜKADA TOPLANTISINI SAVUNDU! 

MİT TIR’larında çıtını çıkarmayan ABD, Büyükada gözaltıları için endişe duyuyormuş!

Büyükada'da Türkiye'de Gezi benzeri bir ayaklanmayı planlarken suçüstü yakalanan 2'si yabancı 11 şüpheli için ABD'den yine bilindik bir açıklama geldi. Yayımladığı açıklamada hainlere sahip çıkan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert şu ifadeleri kullandı: 

'DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ'

ABD Uluslararası Af Örgütü‘nün Türkiye Şubesi ve diğer saygın kuruluşların önde gelen insan hakları savunucularının 5 Temmuz'da gözaltına alınmalarından derin endişe duymaktadır. Geçmişte de önde gelen insan hakları savunucuları, gazeteciler, akademisyenler ve aktivistler tutuklandıklarında dile getirdiğimiz gibi Türk  Anayasası‘nda güvence altına alınmış olan hukuki prosedürler ve ülkenin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda saygı gösterilmesinin önemini vurguluyoruz. 

AKŞAM

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