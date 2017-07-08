08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Caniler itiraf etti! Onu da öldürecektik

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Caniler itiraf etti! Onu da öldürecektik
Suriyeli hamile bir kadın ile 10 aylık oğlu acımasızca katleden iki kişi suçlarını itiraf etti. Zanlılar, "Yakalanmasaydık Halid Al-Rahmun'u da öldürmeyi planlıyorduk" dedi.
Caniler itiraf etti! Onu da öldürecektik Caniler itiraf etti! Onu da öldürecektik Caniler itiraf etti! Onu da öldürecektik

Savaştan kaçan 3 milyon Suriyeli’ye kapılarını açan Türkiye, Sakarya’dan gelen vahşet haberiyle sarsıldı. Suriyeli hamile bir kadın ile 10 aylık oğlu acımasızca katledildi. Sığınmacı ailenin komşusu olduğu ortaya çıkan iki katil, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik başlatılan kara propaganda gündemdeyken Sakarya’dan vahşi bir cinayet haberi geldi. Kaynarca’da önceki gün Suriye uyruklu ve hamile olan Emani Al-Rahmun ile oğlu Halaf Al Rahmun’un cesetleri ormanlık alanda  bulundu. Feci olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.K. ve C.B emniyet sorgusunda suçlarını itiraf etti. Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Bu sırada Kaynarca Adliyesi’nin önünde yaklaşık 300 kişilik bir grup toplandı. Öfkeli kalabalık ‘İdam’ sloganları atarken, polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüphelileri, linç etmek isteyen kalabalığa polis müdahale etti.

BABAYI DA ÖLDÜRECEKTİK!

Gözaltına alınan iki zanlı suçlarını itiraf ederek, "Yakalanmasaydık Halid Al-Rahmun'u da öldürmeyi planlıyorduk" dedi.

İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIĞINAN CANLAR, İMTİHANIMIZ

Suriyelilere yönelik başlatılan kara propagandaya bir tepki de Diyanet’ten geldi. Dün Türkiye’nin dört bir yanında okutulan Cuma hutbesinde mültecilere dikkat çekildi. Kardeşlik ve misafirperverliğine yönelik bir algı operasyonunun yapıldığının vurgulandığı hutbede şunlar kaydedildi: “Misafir kardeşlerimizi külfet değil, rahmet vesilesi olarak görelim. ‘Allah hiç kimseye, hiçbir millete böyle ağır bir imtihan yaşatmasın’ diye dua edelim.  Merhametimize sığınan her bir can bir imtihanıdır.”

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