08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Hatay'da 'siyah elmas' bulundu

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatay'da yapılan araştırmalarda, 'siyah elmas' olarak adlandırılan trüf mantarı bulundu. Kilosu 2 bin euro.
Hatay'da 'siyah elmas' bulundu
Hatay'da 'siyah elmas' bulundu Hatay'da 'siyah elmas' bulundu Hatay'da 'siyah elmas' bulundu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2018’e kadar uygulanacak olan ’Trüf Mantarı Eylem Planı’ kapsamında, bölgedeki araştırma başlattı.

Trüf uzmanı Ziyafet Arslan’ın yönetimindeki ekipte, bu konuda eğitimli olan Lagotta Romagnolo cinsi bir köpek de yer aldı. Uzman köpek, toprağın 5 ile 20 santimetre altındaki ağaç köklerinde yetişen trüf mantarlarını kısa sürede buldu. Köpeğin tepki verdiği alanlarda yapılan kazılarda trüf mantarlarına rastlandı.

DÖRTYOL, BELEN VE ANDIRIN’DA

Yapılan aramalarda Kahramanmaraş’ın Andırın, Hatay’ın ise Dörtyol ve Belen ilçelerinde trüf mantarları bulundu.

Bulunan türler inceleme için Selçuk Üniversitesi’ne gönderildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verdi:

"Dünyada ’siyah elmas' veya ’kralların yiyeceği’ olarak adlandırılan trüf mantarının toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetiştiği bilinen yaklaşık 200 türü bulunuyor. Türkiye’de doğal olarak nemli, ormanlık alanlarda yetişen bu mantar keşfedilmemiş hazine olarak adlandırılıyor.

Özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarının kilosu türüne göre 50-2 bin euro arasında değişiyor. Daha önce tespit edilmiş olan noktalar olan Kahramanmaraş Onikişubat Elmalar Mahallesi, Andırın, Dörtyol, Belen ilçelerinde aramalar yapıldı. Bazı alanlarda ise trüf emarelerine rastlandı."

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