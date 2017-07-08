Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz anlar!

Atatürk Havalimanı'nın Ataköy-Florya yönündeki pistine deniz tarafından iniş için teker koymak üzere olan bir uçak, rüzgar kırılmasından etkilenerek büyük tehlike atlattı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda rüzgar kırılması (windshear) nedeniyle inişte bir uçak büyük tehlike atlattı. Pilotun, hava trafik kontrol merkezi ile diyaloğu yaşanan tehlikenin boyutunu ortaya koydu. İnişte rüzgar kırılmasına yakalanan pilot "Tam 50 feette (15 metre) uçak çok seri bir şekilde çöküyor, teker koyuşla beraber de windshear ikazları geliyor. Gaz kollarını zor yetişdirdik, uçak yoksa yere yatıyordu" anonsunu yaptı. Tehlike atlatan pilotun anonsunu yorumlayan bir pilot, "Gaz kollarını son anda açıp gerekli gücü sağlayarak iniş gerçekleştirilmiş. Havacılıkta denizden karaya geçişli inişlerde en tehlikeli durumlardan birisi olarak gösterilen bu durum her seneki simülatör eğitimlerinde tekrar tekrar verilir. Böylelikle bu örnekteki ekip, kırım yapmadan emniyetli inişlerini gerçekleştirmişlerdir" dedi.



İstanbul'da rüzgar kırılması (windshear) nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki pilotlar çok zor anlar yaşarken bir uçak tehlike atlattı. Perşembe günü Atatürk Havalimanı'nın Ataköy-Florya yönündeki pistine deniz tarafından iniş için teker koymak üzere olan bir uçak, "rüzgar kırılması" (windshear) olarak adlandırılan rüzgarın hızındaki veya yönündeki ani ve şiddetli değişikliğinden etkilenerek büyük tehlike atlattı. Uçağın pilotu ile hava trafik kontrolörü arasındaki 'rüzgar kırılması' diyaloğu da yaşanan tehlikenin boyutunu ortaya koydu.



"GAZ KOLLARINI ZOR YETİŞDİRDİK UÇAK YOKSA YERE YATIYORDU"

Hava trafik kontrolörüne, piste teker koyduğunda windshear'a maruz kaldığını belirten pilot, "Tam 50 feette (15 metre) uçak çok seri bir şekilde çöküyor teker koyuşla beraber de windshear ikazları geliyor" anonsunda bulundu. Bunun üzerine kontrolör de diğer pilotları uyarmak için, "Anlaşıldı efendim ikaz ediyorum" cevabını verdi. Pilot, "Gaz kollarını zor yetişdirdik, uçak yoksa yere yatıyordu" diyerek anonsu bitirdi. Pilotun uyarısı üzerine kontrolörler diğer inişteki pilotlara windshear bilgilendirmesinde bulundu.



"HAVACILIKTA EN TEHLİKELİ DURUMLARDAN BİRİ"

Son 3 gündür rüzgarın çok şiddetli olduğunu belirten ve pilotun windshear konuşmalarını yorumlayan ismini açıklamak istemeyen bir pilot, "Rüzgar kırılımı olarak tabir ettiğimiz, rüzgarın ani şiddetli olarak yön değiştirmesine bağlı olarak uçağın hızının birden düşmesi, uçağa normalden daha fazla takat gerektirir. Gaz kollarını son anda açıp gerekli gücü sağlayarak iniş gerçekleştirilmiş. Havacılıkta denizden karaya geçişli inişlerde en tehlikeli durumlardan birisi olarak gösterilen bu durum her seneki simülatör eğitimlerinde tekrar tekrar verilir. Böylelikle bu örnekteki ekip kırım yapmadan emniyetli inişlerini gerçekleştirmişlerdir" dedi.



RÜZGAR KIRILMASI UÇAKLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ

Alçak irtifalarda rastlanan 'windshear' diye adlandırılan rüzgar kırılmaları uçaklar için büyük tehlike yaratabiliyor. Uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilecek en önemli hava olaylarından biri olan rüzgar kırılımına farklı sıcaklıktaki cepheler, rüzgarın ani yön değiştirmesine sebep olan yüzey şekilleri ve hava ile yer yüzeyi arasındaki ısı farklılıkları neden olabilir.



WİNDSHEAR KUVVETLİ İSE PİLOT PAS GEÇER

Windshear ani irtifa değişikliklerine, pisti kaçırmaya neden olabiliyor. Eğer windshear kuvvetli ise pilot inişten vazgeçerek pas geçer. İnişin son safhasında, sıcak-soğuk havanın aniden yer değiştirmesi ile rüzgarın ani olarak kesilmesi nedeniyle uçak kontrolsüz bir şekilde yere doğru düşebilir. Gerekli kumanda uygulanmazsa uçağın kırım yapması büyük oranda kaçınılmaz olabilir. Rüzgar kırılmasına yakalanan bir uçakta, kafa ve kuyruk rüzgarı hızla değişiklik gösterdiği için uçak ne hızlanabilecek ne de yavaşlayabilecektir.

HABERTÜRK