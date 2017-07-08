Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki toplantılar sonrasında ikili görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, dün zirve kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün de Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Erdoğan, görüşmenin basına açık bölümünde sözlerine, "Her şeyden önce çok farklı bir G20 Zirvesi Toplantısı yaşıyoruz." diyerek başladı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara işaret eden Erdoğan, "Gerçekten inanıyorum ki bölge halkında, dünyaya da örnek teşkil edecek şekilde... Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.

"BÖLGEDEKİ BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEK"

Erdoğan, gerek ekonomik ilişkiler gerek turizm gerek savunma sanayisine yönelik bu gelişmelerin, Türkiye-Rusya ilişkilerini çok daha güçlü bir konuma getireceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Putin, Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, büyük ölçüde sizin duruşunuz sayesinde, Suriye'deki durumu iyiye doğru değiştirmek mümkün oldu. Bu süre içinde terörist oluşumlara büyük darbe indirildi ve çözüm süreci ciddi biçimde ilerledi" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, "İkili ilişkilerimizin tam kapsamlı gelişimi, ilgimizi çeken bazı sorunların çözümü için son zamanlarda birçok şey yapıldı"dedi.

Sözlerini "Sizin ve tüm meslektaşlarınızın duruşunu, müzakere sürecindeki tüm partnerlerimizin duruşunu takdir ediyoruz" diyen Putin, görüşme kapsamında, ikili ilişkileri tüm yelpazede ele almayı teklif etti.

Her iki liderin açıklamalarının ardından görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.