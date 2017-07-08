08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Güvenliğin dikkati dolandırıcıların oyununu bozdu

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Telefon dolandırıcıları bu kez Eskişehir'de 71 yaşındaki Fatma Öncel'i kandırdı. Yaşlı kadın güvenliğin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.
Güvenliğin dikkati dolandırıcıların oyununu bozdu
Güvenliğin dikkati dolandırıcıların oyununu bozdu Güvenliğin dikkati dolandırıcıların oyununu bozdu Güvenliğin dikkati dolandırıcıların oyununu bozdu

Eskişehir'de yaşayan 71 yaşındaki Fatma Öncel'i arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisinin polis olduğunu söyleyerek "Eskişehir'de bir kuyumcu soyuldu. Kimlik bilgileriniz kuyumcuda bulundu. Çalınan altınlar da sizin evinizde saklanıyormuş. Soyguncuların yakalanması ve sizin bu işten kurtulmanız için vereceğimiz banka hesap numarasına 40 lira yatırmanız gerekiyor" dedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TELAŞLI HALİNDEN ŞÜPHELENDİ 

Telefonla arayan dolandırıcının isteği üzerine evinden çıkıp ticari taksiye binerek Cumhuriye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen Fatma Öncel, hesabındaki 40 bin lira parayı çekip başka bir hesaba yatırmak istediğini söyledi. Öncel'in telaşlı olduğunu ve dolandırılabileceğinden şüphelenen banka özel güvenlik görevlisi, polisi arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede bankaya gelen polisler, Fatma Öncel ile görüştü. Polisler, Öncel'e kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu söyleyerek 40 bin lira paranın başka hesaba yatırmasını engelledi.

Fatma Öncel polislere ve banka güvenlik görevlisine teşekkür ederek, "Televizyonda bu tür dolandırıcılık olaylarını izliyordum. Benim başıma nasıl geldi anlayamadım. Telefon eden kişi polis olduğunu ve kuyumcu soyulduğunu söyleyince korktum. Banka kapanmak üzere olduğu için hemen bir taksiye binip geldim" dedi.

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