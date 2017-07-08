08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Hiç kimsenin dikkat etmediği o kare! Almanya şokta!

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Hiç kimsenin dikkat etmediği o kare! Almanya şokta!
Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 Zirvesi sırasında sokakları savaş alanına çeviren göstericilerin arasında PKK teröristlerinin olması dikkat çekti.
Hiç kimsenin dikkat etmediği o kare! Almanya şokta! Hiç kimsenin dikkat etmediği o kare! Almanya şokta! Hiç kimsenin dikkat etmediği o kare! Almanya şokta!

Almanya'da G-20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg ketinde zirve karşıtı gösterilerde protestocular sokakları savaş alanına çevirdi.

PKK HAMBURG'DA

Gösterilerin gece gündüz devam ettiği Hamburg'da, PKK terör örgütü sempaztizanları sokakları ateşe veren gruplarla birlikte hareket etti. FETÖ ve PKK terör örgütlerine her fırsatta kol kanat geren, Türk siyasetçileri susturup teröristlere salon kiralayan, Belçika'da PKK çadırı açıp örgüt propagandası yapanları destekleyen Almanya, terör örgütünün gerçek yüzüyle karşılaşmış oldu. 

CUMHURBAŞKANI AVRUPA'YI UYARMIŞTI! "O YILAN HER AN SİZİ DE SOKABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de PKK'nın çadır kurmasına izin verilmesine sert tepki göstermiş, Batı'nın teröre karşı tutumunu sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan, "Brüksel'de veya AB'nin herhangi bir şehrinde bu bombalarının patlamaması için hiçbir sebep yok. Mayın tarlasında dans etmek gibidir bu. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir. Bombalar sizin şehirlerinde patladığında bizim ne hissettiğimizi anlayacaksınız, ancak çok geç olacak" demişti.

Hamburg’u yerle bir eden eylemlerde terör örgütü PKK’nın bayrağını taşıyan göstericiler işte böyle görüntülendi.

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Haber 7

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