08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Vahşetin kurbanlarını binlerce vatandaş uğurladı

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Sakarya'da iki cani tarafından vahşice öldürülen Suriyeli kadın Emani Al-Rahmun ile 11 aylık bebeğinin cenaze namazına Sakarya'dan ve çevre illerden büyük bir katılım oldu.
Vahşetin kurbanlarını binlerce vatandaş uğurladı
Vahşetin kurbanlarını binlerce vatandaş uğurladı Vahşetin kurbanlarını binlerce vatandaş uğurladı Vahşetin kurbanlarını binlerce vatandaş uğurladı

Savaştan kaçan 3 milyon Suriyeli’ye kapılarını açan Türkiye, Sakarya’dan gelen vahşet haberiyle sarsıldı. Suriyeli hamile bir kadın ile 10 aylık oğlu acımasızca katledildi.

Bir tavuk fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Birol K. ile 22 yaşındaki Cemal B.. aynı işyerinde çalışan Suriye uyruklu Halid Al-Rahmun (21) ile tartıştı. Tartışmanın ardından önceki akşam Birol K. ile Cemal B., Suriyeli işçinin Hatipler Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı levye ile kırıp, içeri giren zanlılar, Rahman'ın 9 aylık hamile olan 20 yaşındaki eşi Emani Al-Rahmunile 11 aylık bebeğini kaçırdı. Hamile kadın ve çocuğunu ilçedeki ormanlık alana götüren iki zanlı, burada kadına tecavüz edip, başını taşla ezerek öldürdü. İki cani daha sonra 11 aylık bebeği de boğarak öldürdü.

BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Bu vahşetin ardından bugün öğle namazını müteakip Sakarya Orhan Camii'nde Diyanet İşleri Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazıyla vahşete kurban gidenler son yolculuğuna uğurlandı. 

GÖRMEZ: ONLAR MI MÜLTECİ YOKSA VİCDANIMIZ MI?

Görmez burada yaptığı konuşmayı gözyaşlarıyla tamamladı. Görmez: " Bize ne o oldu ki, biz zalimin yaraladığı mazlumun zalimi olduk! Onlar mı mülteci yoksa bizim vicdanımız mı mülteci! Allah bu kardeşimizi, bacımızı, annemizi, Peygamber Efendimize (s.a.v) komşu eylesin." dedi.

Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'da katıldı.

Binlerce kişinin uğurladığı Emani Al-Rahmun ile 11 aylık bebeğinin cenazeleri Suriye'nin İdlib kentinde toprağa verilmek üzere yola çıktı.

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