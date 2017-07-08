Şaşırtan benzerlik! Dizideki sahne gerçek oldu

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Zirvesi'ndeki görüşmesindeki tokalaşma anı, House Of Cards dizisindeki sahne ile birebir uyuşması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi'ndeki görüşmesi gündeme damga vurdu. İki lider arasında kameralar karşısında yaşananlar ise akıllara House of Cards dizisinin iki yıl önce yayınlanan 3. sezonunu getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Hamburg'daki G20 Liderler Zirvesi sonrasında ilk defa yüz yüze görüştü.

DİZİ GERÇEK OLDU

Putin ile Trump'ın medya karşısındaki görüntüleri ise gündeme damga vurdu. Dünya liderleri ile tokalaşması her zaman gündem olan ABD Başkanı Trump'ın Putin'e elini uzatması ise akıllara House of Cards dizisindeki bir sahneyi getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in davranışlarını yorumlayan gözlemciler ve sosyal medya kullanıcıları, iki liderin görüşmesindeki davranışlarının bire bir Amerikan dizisi "House of Card" sahnesinin tekrarı olduğunu savundu.