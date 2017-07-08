Kılıçdaroğlu’na protesto şoku!

CHP Lideri Kema Kılıçdaroğlu’nun Tuzla’dan Pendik istikametine yürüyüşü sırasında bir grup vatandaş pankart açarak tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah basın açıklamasının ardından yürüyüşüne Tuzla’dan devam etti. Yürüyüş sırasında Kılıçdaroğlu’na partililer de eşlik etti. Tuzla’da bir grup vatandaş 15 Temmuz hain darbe girişiminin hatırlatıldığı pankart açarak Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında tank üzerine çıkmış vatandaşların fotoğrafının olduğu pankartta, "İstediğiniz kadar yol yürüyün, hiçbir adımınız bizimkilere eşit olmayacak" yazdığı görüldü. Pankarta bazı vatandaşlar tepki gösterirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun o yöne bakmadığı görüldü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na ünlü oyuncu İlyas Salman ile kalabalık bir grup eşlik ediyor.



KORNALARLA PROTESTO ETTİLER

Yürüyüşün yapıldığı D-100 otoyolunda ise trafik kuyrukları oluştu. D-100 Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar uzun süre korna çalarak durumu protesto ederken yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturan araç trafiği kameralara yansıdı.