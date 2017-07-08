K.Kore'den ABD'ye görülmemiş tehdit!

Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde kıtalararası füze denemesi gerçekleştirmişti. Kore yönetimi bu füzenin başarıyla test edildiğini duyurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bizzat izlediği testte fırlatılan son füze, yaklaşık 40 dakika boyunca, 930 kilometre yol almıştı.
ALASKA'YI VURMA KAPASİTESİNE SAHİP
Söz konusu füzenin Alaska'yı vurma kapasitesine sahip olabileceği ifade edilmişti.
ABD'YE TEHDİT
Kuzey Kore başarıyla tamamladığı kıtalararası balistik füze denemesi sonrasında ABD'ye gönderme yapılan pullar bastırdı. Basılan pullarda bir ABD uçağı ve Beyaz Saray hedef alınıyor.
Haber 7