08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Hakkari'de sızma girişimi! Operasyon başlatıldı

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Yüksekova ilçesindeki bir karakola sızma girişiminde bulunan 3 teröristten biri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de sızma girişimi! Operasyon başlatıldı
Hakkari'de sızma girişimi! Operasyon başlatıldı Hakkari'de sızma girişimi! Operasyon başlatıldı Hakkari'de sızma girişimi! Operasyon başlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir karakola sızma girişiminde bulunan 3 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği, kaçan biri yaralı 2 örgüt üyesini yakalamak için geniş çaplı operasyonbaşlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına saat 02.00 sıralarında 3 bölücü terör örgütü mensubunun sızma girişiminde bulunduğu ve bu teşebbüsün kobra araç ve termal kameralarla tespit edildiği belirtildi.

Sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bölgenin yoğun ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Açılan ilk ateşte bir kadın bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki arama ve tarama faaliyeti esnasında saat 04.00 sıralarında 2 bölücü terör örgütü mensubuyla tekrar temas sağlanmış, çıkan çatışma sonucunda bir bölücü terör örgütü mensubu yaralı, bir örgüt üyesi ise sağ olarak kaçmıştır. Yapılan arama ve tarama faaliyetinde 2 RPG-7 roketatar silahı, 2 AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 el bombası ve 2 termal şemsiye ele geçirilmiştir."

Açıklamada, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.

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