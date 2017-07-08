08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:35Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:35
    • 34°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 35°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 37°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,127 -1.07
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

Her geçen gün yayılıyor! Sayıları yüzde 330 arttı!

»
Türkiye'de satılan elektrikli ve hibrid modellerin sayısı arttı. İlk yarıdaki satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 330 yükseldi. Peki, en çok satan hibrid hangisi?
Her geçen gün yayılıyor! Sayıları yüzde 330 arttı!
Her geçen gün yayılıyor! Sayıları yüzde 330 arttı! Her geçen gün yayılıyor! Sayıları yüzde 330 arttı! Her geçen gün yayılıyor! Sayıları yüzde 330 arttı!

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) , 2017'nin ilk 6 ayında Türkiye'de gerçekleşen elektrikli ve  hibrid otomotiv satışlarına ilişkin rakamları açıkladı.

Buna göre, bu  yılın ilk yarısında Türkiye'de gerçekleşen elektrikli ve hibrid araç satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 330,79 arttı. 

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında 33'ü elektrikli, bin  380'i de hibrid olmak üzere bu kategorilerde bin 413 araç satıldı. Elektrikli araç satışı geçen yılın aynı döneminde 35, hibrid araç satışı ise 293 olarak  gerçekleşmişti.

sayilari_yuzde_330_artti_1499516423_5026.jpg

HİBRİTTE LİDER MODEL

TEHAD verilerine göre, hibrid otomotiv pazarında en çok ilgi gören  araç modeli Toyota C-HR olarak belirlendi. İlk yarıda bin 203 Toyota C-HR hibrid satıldı.

Haziran ayı itibarıyla pazara adım atan Hyundai Ioniq hibrid ise 23 adetlik satış ile listede yer aldı. Yüzde 100 elektrikli Ioniq ve kablolu hibrid Ioniq modellerinin ise gelecek yıl pazara girmesi bekleniyor.

'10 ARAÇTAN 4'Ü ELEKTRİKLİ OLACAK'

TEHAD Kurucusu Berkan Bayram, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türk  otomobilkullanıcısının hibrid modellere daha fazla ilgi göstermeye başladığının görüldüğünü bildirdi.

Bayram, "Geçen yıl pazarda sadece 6 markanın 9 farklı elektrikli ve  hibrid modeli yer alırken, 2017 yılı itibarıyla bu sayı 11 markanın 24 farklı  modeline yükseldi." ifadelerini kullandı.

Bayram ayrıca, "2011 yılında dünyada sadece 45 bin adet elektrikli araç satışı  gerçekleşmişken, geçen yıl itibariyle bu rakam 2 milyon adede ulaştı. 2025 yılı itibarıyla satılan her 10 araçtan  4'ü elektrikli olacak.'' dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Her geçen gün yayılıyor! Sayıları yüzde 330 arttı!Her geçen gün yayılıyor! Sayıları yüzde 330 arttı!Türkiye'de satılan elektrikli ve hibrid modellerin sayısı arttı. İlk yarıdaki satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 330 yükseldi. Peki, en çok satan hibrid hangisi?
Yerli otomobile yeni talipYerli otomobile yeni talipDTSO Başkanı Ahmet Sayar ve DTB Başkanı Engin Yeşil, yerli otomobilin Diyarbakır’da yapılmasına ilişkin hazırlanan raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) sundu.
Araba satışında aman buna dikkat edin!Araba satışında aman buna dikkat edin!Herhangi bir nedenden dolayı arabanızı satmaya karar verdiniz. Aman dikkat! Küçük bir hata nedeniyle hem aracınız hem de paranız uçup gidebilir.
Sürücülere ‘plaka’ uyarısıSürücülere ‘plaka’ uyarısıTŞOF Başkanı Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını belirterek, sürücülere plakaları yenileme uyarısında bulundu.
Dikkat 1 hafta kaldı! 427 TL ceza yiyebilirsinizDikkat 1 hafta kaldı! 427 TL ceza yiyebilirsinizTrafikte hız koridoru uygulamasının başlamasına bir hafta kaldı.
Trafik sigortasında son açıklamaTrafik sigortasında son açıklamaSAAD Başkanı İrfan Uzun, “Tavan fiyatta taviz yok. Havuz modeli hasarlı araçlar için kullanılacak. Şirketler için de karşılık oranları hafifletilecek” dedi.
  • Bir daha araç kullanamayacaklar!12 Haziran 2017 Pazartesi 10:10
  • Kimse bu kadarını beklemiyordu! Hepsini geçti10 Haziran 2017 Cumartesi 21:00
  • Otomobil devinin yarısı satıldı!24 Mayıs 2017 Çarşamba 10:50
  • Araç sahiplerini sevindirecek gelişme!23 Mayıs 2017 Salı 23:18
  • Ve tamamlandı! Para artık hesaba yatacak18 Mayıs 2017 Perşembe 12:01
  • Volvo'dan şaşırtan karar! Durdurdular18 Mayıs 2017 Perşembe 11:01
  • Volkswagen`de bir dönem kapandı!15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:36
  • Aman dikkat! Alacağınız araç 8 yaşından küçükse...13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:10
  • Aksaray'ı üs seçtiler! Tek merkez oluyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 06:30
  • Alman devinden flaş karar! Üretimi durduruyor...11 Mayıs 2017 Perşembe 06:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri