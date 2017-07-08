08 Temmuz 2017 Cumartesi14 Şevval 1438
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Tendürek Dağı'nda hava harekatı

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Tendürek Dağı'nda hava harekatı
Tendürek Dağı'nın Ağrı kesiminde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tendürek Dağı'nda hava harekatı Tendürek Dağı'nda hava harekatı Tendürek Dağı'nda hava harekatı

Tendürek Dağı'nın Ağrı kesiminde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca il sınırlarında terör örgütü PKK mensuplarının barınma yerlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tendürek Dağı'ının batı kesiminde 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgeye F-16 savaş uçakları tarafından düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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