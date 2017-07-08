09 Temmuz 2017 Pazar14 Şevval 1438
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Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş yorumu

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Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş yorumu
Hamburg'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş'la ilgili bir soru üzerine 'söylediğiniz kişi bir teröristtir' yanıtını verdi.
Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş yorumu Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş yorumu Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş yorumu

G-20 zirvesi sonrası Almanya'nın Hamburgkentinde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gazetecinin "Selahattin Demirtaş ve Kürt milletvekilleri ne zaman cezaevinden çıkacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"SÖYLEDİĞİNİZ KİŞİ BİR TERÖRİSTTİR"

"Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp, ondan sonra sokağa döktüğü 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir. Bu sadece suçlarından bir tanesidir. Buna benzer daha nice suçları vardır. 'Bizim arkamızda PKK var, PYD var, YPG var.' gibi meydan okuyan bir kişidir. Şu anda zaten yargıdadır. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse o karar bizim başımız gözümüz üstündedir."

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