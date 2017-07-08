G20'de sürpriz görüşme! Erdoğan ve Trump ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin 20 dakika sürdüğü bildirildi.İki liderin, Suriye sorununu masaya yatırdığı aktarılıyor.
Zirvenin ilk gününde, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna katılan Erdoğan, burada da ABD Başkanı Trump ile bir süre görüşmüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da hazır bulunmuştu.
Erdoğan öğlen saatlerinde de Rusya Devlet Başkanı Putin'le ikili görüşme gerçekleştirmişti.