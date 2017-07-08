09 Temmuz 2017 Pazar14 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:34
    • 24°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,127 -1.07
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

Kadın girişimcilere 1 milyar dolar!

»
Kadın girişimcilere 1 milyar dolar!
Dünya Bankası’nın hayata geçirdiği program kapsamında gelişmekte olan ülkelerdeki kadın girişimcilere ilk etapta 1 milyar dolardan fazla kredi desteği sağlanacak.
Kadın girişimcilere 1 milyar dolar! Kadın girişimcilere 1 milyar dolar! Kadın girişimcilere 1 milyar dolar!

Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerdeki kadın girişimcileri desteklemek için 1 milyar dolardan fazla fon büyüklüğüne sahip kamu-özel krediprogramını hayata geçirdi.

Dünya Bankası yaptığı açıklamada fonun ilk parçası olan 325 milyon dolarlık kısmının Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bazı özel sermaye şirketleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ise açıklamasında, “Bu, kadın girişimcileri destekleyecek milyarlarca dolarlık bir fon olacak. Bu program küçük bir proje değil. Gelecekte dünyanın ekonomik büyümesine yön verecek büyük bir proje." dedi. 

Kredileri bu yılın sonunda vermeye başlayacak program kapsamında hükümetler ile birlikte çalışılacak. Program dahilinde ayrıca gelişmekte olan ülkelerdeki iş sahibi kadınlar dünyanın önde gelen danışmanlarından da mentörlük desteği alacak.

MİLLİYET

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kadın girişimcilere 1 milyar dolar!Kadın girişimcilere 1 milyar dolar!Dünya Bankası’nın hayata geçirdiği program kapsamında gelişmekte olan ülkelerdeki kadın girişimcilere ilk etapta 1 milyar dolardan fazla kredi desteği sağlanacak.
Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin üyesi var! FETÖ'ye karşı harekete geçiyorErdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin üyesi var! FETÖ'ye karşı harekete geçiyorCumhurbaşkanı Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarına (STK) FETÖ davalarını takip etmeleri çağrısında bulunmuştu. O çağrıya İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) büyük bir destek geldi.
Hatay'da 'siyah elmas' bulunduHatay'da 'siyah elmas' bulunduKahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatay'da yapılan araştırmalarda, 'siyah elmas' olarak adlandırılan trüf mantarı bulundu. Kilosu 2 bin euro.
Türkiye'den kritik hamle! Sayı 3'e çıkıyorTürkiye'den kritik hamle! Sayı 3'e çıkıyorEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni tesisler inşa ediyor. İlki aralıkta devreye alınan yüzer LNG deposunun sayısı üçe çıkıyor.
Kamuda bir dönem sona erdi! Artık herkese ücretliKamuda bir dönem sona erdi! Artık herkese ücretliMaliye Bakanlığının "Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Dev zirveye saatler kaldı!Dev zirveye saatler kaldı!Dünya enerji devleri petrol ve doğalgazla ilgili her şeyi konuşmak için İstanbul’da toplanıyor.
  • Hükümet özel başlık açtı! Teşvik geliyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:28
  • AVM’lerdeki büyük tehlike07 Temmuz 2017 Cuma 23:15
  • Katar krizinin görülmeyen yüzü! Kralı korku sardı07 Temmuz 2017 Cuma 23:10
  • ASELSAN'dan Asya'ya teknoloji transferi07 Temmuz 2017 Cuma 22:53
  • Sıcak hava vurdu, kilosu 30 kuruşa düştü07 Temmuz 2017 Cuma 14:30
  • İşte Rusların yeni müthiş silahı07 Temmuz 2017 Cuma 14:10
  • Türkiye klimada üretim üssü oluyor07 Temmuz 2017 Cuma 13:50
  • 180 günde toplam 260 icraat07 Temmuz 2017 Cuma 12:59
  • TMSF'nin yeni başkanı belli oldu!07 Temmuz 2017 Cuma 09:27
  • Milli füze sisteminde rota Aster-30 füzesine döndü07 Temmuz 2017 Cuma 09:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri