Son noktayı koydu! Türkiye’siz olmaz

G-20 Zirvesinde ortak basın toplantısı düzenleyen Putin ve Merkel Türkiye hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hamburg'daki G-20zirvesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

İLK KARAR! İKLİM ANLAŞMASINDA KRİZ AŞILDI

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G-20 Zirvesi'nin son gününde en önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu iklim değişikliği başlığındaki kriz aşıldı. Almanya'daki dev zirvede bir araya gelen ülkeler, göç akını, terörle mücadele, ekonomi ve Kuzey Kore gibi başlıkların ardından en önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu iklim değişikliğinde de uzlaşmaya vardı. Zirveye katılan ülkelerin sonuç bildirgesi üzerinde anlaştığını son dakika olarak duyuruldu.

MERKEL CANLI YAYINDA DUYURDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, uluslararası haber televizyonlarının canlı yayınladığı konuşmasında liderlerin bildirgede anlaştığını resmen duyurdu. Merkel ayrıca, G-20 ülkelerinin sonuç bildirgesinde de anlaşmaya vardığını duyurdu.

PUTİN VE MERKEL'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Merkel, Türkiye'nin G-20 Zirvesine büyük katkı sağladığını belirtti. Merkel ayrıca, gözaltılar ve İncirlik konusunda Türkiye ile görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.

Putin ise, "ABD'nin Suriye yaklaşımı artık daha pragmatik. Putin ateşkes uzlaşısı da bu değişen yaklaşımın sonucu" ifadelerini kullandı. Rus lider ayrıca, Suriye de çatışmasızlık bölgelerine odaklandıklarını "ve bunu Türkiye'siz yapamayacaklarını" açıkladı.

ZİRVENİN ANA GÜNDEM MADDELERİ

Zirvenin ana gündem maddesi olan iklim değişikliğinin yanı sıra terörle mücadele, ekonomik büyüme, göç akını ve Kuzey Kore'nin füze testleri gibi konular nihai metinde yer alıyor.