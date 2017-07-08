Büyükada’daki şüpheli toplantıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20sonrası Hamburg'da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

"GELEN İSTİHBARAT ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDILAR"

Önceki gün İstanbul-Büyükada'da bir toplantıya yapılan polis baskınında 9 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan "gelen istihbarat üzerine gözaltına alındılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

Söyledikleriniz Büyükada'da niye toplanmıştı. Onlar adeta 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdir. Gelen istihbarat üzerine gözaltına alınmıştır. Buradan bir yargı süreci başlayabilir. Onların yapmış oldukları çağrıyı, şu anda da yapıyorlar. Siz de bu soruyu sorarak bu çağrıya destek veriyorsunuz. Ama benim bir tasarrufum yok. Kararı yargı verecektir.