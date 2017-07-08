09 Temmuz 2017 Pazar14 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:34
    • 24°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,127 -1.07
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

Konvoya alçak saldırı!

»
Konvoya alçak saldırı!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Konvoya alçak saldırı! Konvoya alçak saldırı! Konvoya alçak saldırı!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Teröristler, bir sivil aracı ateşe vererek kaçtı. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "8 Temmuz 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde bir binek araç yakılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1 vatandaşımız ise hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Konvoya alçak saldırı!Konvoya alçak saldırı!Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Büyükada’daki şüpheli toplantıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklamaBüyükada’daki şüpheli toplantıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklamaHamburg'da; Büyükada'daki şüpheli toplantıda gözaltına alınanlar ilgili soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15 Temmuz'un devamı niyetinde bir toplantıydı' dedi.
Tunceli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!Tunceli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!Tunceli’de sivil bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Tendürek Dağı'nda hava harekatıTendürek Dağı'nda hava harekatıTendürek Dağı'nın Ağrı kesiminde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu’na protesto şoku!Kılıçdaroğlu’na protesto şoku!CHP Lideri Kema Kılıçdaroğlu’nun Tuzla’dan Pendik istikametine yürüyüşü sırasında bir grup vatandaş pankart açarak tepki gösterdi.
Hakkari'de sızma girişimi! Operasyon başlatıldıHakkari'de sızma girişimi! Operasyon başlatıldıYüksekova ilçesindeki bir karakola sızma girişiminde bulunan 3 teröristten biri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
  • Vahşetin kurbanlarını binlerce vatandaş uğurladı08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:00
  • Güvenliğin dikkati dolandırıcıların oyununu bozdu08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:00
  • Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz anlar!08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:35
  • Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:10
  • Caniler itiraf etti! Onu da öldürecektik08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:54
  • Dehşete düşüren talimat! Kalabalığın içine araç sürün08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:55
  • Şiddet uygulayan eşini öldüren kadın serbest!08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:30
  • Büyükada baskınında şok ayrıntı! Harita üzerinde yakalandılar08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:10
  • Korkunç detay! "Eşinden boşan, onunla ben evleneceğim"08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:00
  • Terör ihraç ediyorlar! Sayı 7 bini geçti08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri