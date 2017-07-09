09 Temmuz 2017 Pazar14 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:34
    • 28°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,127 -1.07
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!

»
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren 3 ila 7 derece artması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşları uyardı.
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta başından itibaren de Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

Hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-36, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Aydın’da 41-43, Antalya’da 39-42, Adana’da 38-40, Zonguldak ve Samsun’da 26-28, Trabzon’da 24-27, Erzurum’da 29-31 ve Diyarbakır’da 40-42 derece arasında olması bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere tüm vatandaşlara, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu. 
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TV programcısı FETÖ imamı çıktıTV programcısı FETÖ imamı çıktıFETÖ'nün KHK ile kapatılan televizyonu Irmak TV'nin programcısı Cihan Yenilmez'in örgütün polis imamlarından birisi olduğu öğrenildi.
Tam 19 yıl! Devlet cezasını kesti!Tam 19 yıl! Devlet cezasını kesti!Devlet 19 yıl boyunca sahte diplomayla öğretmenlik yapan Rukiye G.S.’den bu süre boyunca ödenen maaşları faiziyle geri alacak.
Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözlerŞehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci'nin babası Recep Biçinci, Kılıçdaroğlu'nun 'sözde adalet yürüyüşü'ne büyük tepki gösterdi.
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren 3 ila 7 derece artması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşları uyardı.
Askeri araca saldırı: 2 şehit,1 yaralıAskeri araca saldırı: 2 şehit,1 yaralıBitlis’in Hizan ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu 1 sivil vatandaş ise ağır şekilde yaralandı.
Sakarya'daki caninin eşi ve babası konuştuSakarya'daki caninin eşi ve babası konuştuSakarya’nın Kaynarca ilçesinde Türkiye ayağa kaldıran vahşi cinayetlerin sorumlularından Birol Karacal'ın babası ve eşi konuştu.
  • Konvoya alçak saldırı!08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:37
  • Büyükada’daki şüpheli toplantıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:23
  • Tunceli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!08 Temmuz 2017 Cumartesi 22:59
  • Tendürek Dağı'nda hava harekatı08 Temmuz 2017 Cumartesi 22:59
  • Kılıçdaroğlu’na protesto şoku!08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:30
  • Hakkari'de sızma girişimi! Operasyon başlatıldı08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  • Vahşetin kurbanlarını binlerce vatandaş uğurladı08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:00
  • Güvenliğin dikkati dolandırıcıların oyununu bozdu08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:00
  • Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz anlar!08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:35
  • Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri