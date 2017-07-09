Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta başından itibaren de Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.
Hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-36, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Aydın’da 41-43, Antalya’da 39-42, Adana’da 38-40, Zonguldak ve Samsun’da 26-28, Trabzon’da 24-27, Erzurum’da 29-31 ve Diyarbakır’da 40-42 derece arasında olması bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere tüm vatandaşlara, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu.
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Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta başından itibaren de Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.
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