Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Kahramankazan'da FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen Lokman Biçinci'nin babası Recep Biçinci, Kılıçdaroğlu'nun 'sözde adalet yürüyüşü'ne büyük tepki gösterdi. Şehit babası, "Adalet diye sokaklara düşen Kılıçdaroğlu'nun, Kahramankazan'daki şehit yakınları ve gazileri bir kez olsun ziyaret etmemesi en büyük adaletsizliktir" dedi.

KIZI DA FENALAŞARAK CAN VERDİ



Acısının çok büyük olduğunu söyleyen Biçinci, "Ben 15 Temmuz gecesi iki evladımı kaybettim. Kardeşinin şehit olduğu haberini alan kızım da o gece fenalaşarak hayatını kaybetti. Milletçe çok zor günler geçirdik. Oğlum genç yaşında bu vatan için kendini feda etti. Bir şehit babası olarak milletine, bayrağına ve ülkesinin bağımsızlığına düşkün, ahlaklı bir evlat yetiştirdiğim için onur duyuyorum. Bizler 15 Temmuz'da yine meydanlarda olacağız" diye konuştu.



'BİR KEZ BİLE GELMEDİ'



Recep Biçinci sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuz'da darbecilere direnirken, her siyasi görüşten vatansever insanlar kendini Türkiye için siper etti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bir kez bile bizi ziyaret etmedi. Bizler o gece vatanımız için kahramanca mücadele ettik. Adalet diye sokaklara düşen Kılıçdaroğlu'nun Kahramankazan'daki şehit yakınları ve gazileri bir kez olsun ziyaret etmemesi en büyük adaletsizliktir."



