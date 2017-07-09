09 Temmuz 2017 Pazar14 Şevval 1438
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May'den Trump'a çağrı: Bu karardan vazgeç!

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May'den Trump'a çağrı: Bu karardan vazgeç!
İngiltere Başbakanı May, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararıyla hayal kırıklığına uğrattığını, ABD Başkanı Trump'ı bu kararından vazgeçmeye çağırdığını belirtti.
May'den Trump'a çağrı: Bu karardan vazgeç! May'den Trump'a çağrı: Bu karardan vazgeç! May'den Trump'a çağrı: Bu karardan vazgeç!

Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen May, "Buradaki diğer liderler gibi ben de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararıyla hayal kırıklığına uğradım ve Başkan Trump'ı anlaşmaya yeniden dahil olmaya çağırdım." dedi.

İngiltere'nin Paris İklim Anlaşması'na bağlılığını koruduğunu aktaran May, "İklim değişikliğiyle mücadele kararlılığımız her zamanki kadar güçlü." ifadesini kullandı.

Zirvenin önemli gündem maddeleri arasında yer alan ticarete de değinen May, ülkesinin serbest ticaretin ve açık pazarların önde gelen savunucusu olduğunu dile getirerek "Ancak bazı insanların, küreselleşmenin kendilerini geride bıraktığını hissettiğini ve bütün ülkelerin oyunu kuralına göre oynamadığını kabul etmemiz önemli." değerlendirmesini yaptı.

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