09 Temmuz 2017 Pazar14 Şevval 1438
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Bilim dünyasını hayrete düşüren Türk

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Bilim dünyasını hayrete düşüren Türk
Dünyaca ünlü televizyon kanallarının belgesel konusu olan Türk dahi Eşref Armağan, yeteneğiyle dünyanın en özel insanlarından biri olmayı başardı.
Bilim dünyasını hayrete düşüren Türk Bilim dünyasını hayrete düşüren Türk Bilim dünyasını hayrete düşüren Türk

Doğuştan görme engelli Türk ressam Eşref Armağan Bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

Yaşamı boyunca görmediği nesnelerin maket modellerine parmak uçlarıyla dokunarak onları başarıyla resmedebilen Armağan, dünyaca ünlü BBC, CNN, Discovery Channel gibi televizyon kanallarında belgesel konusu olmayı başardı.

İlkokul mezunu olan ve resimle ilgili hiçbir eğitim almayan Eşref Armağan'ın görmeden bu kadar mükemmel eserler ortaya çıkarması karşısında büyülenmemek elde değil.

Dünyanın en özel ressamı Armağan'ın eserleri hem Türkiye çapında, hem de yurt dısında çeşitli sergilerde yer almıştır.

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