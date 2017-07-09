Sakarya'daki caninin eşi ve babası konuştu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Türkiye ayağa kaldıran vahşi cinayetlerin sorumlularından Birol Karacal'ın babası ve eşi konuştu.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli 9 aylık hamile Emani El-Rahmun (20) ile 11 aylık oğlu Halaf El-Rahmun'u hunharca öldüren Birol Karacal'ın babası ve eşi konuştu.



'ÖYLE OĞLUM YOK'



Olayın ardından katil Birol Karacal’ın kendisini ziyaret ettiğini söyleyen babası İsmail Karacal şöyle konuştu: “Bu olayın nasıl yaşandığını bilmiyorum. Hasta olduğum için perşembe günü gündüz Birol yanıma gelerek, ‘Geçmiş olsun’ dedi. Sonra da çekip gitti. Ertesi günü öğlen saatlerinde Birol’un evinin önünde polis olduğunu gördüm. Polis Birol’un evini arıyordu. Olaydan bu şekilde haberim oldu” dedi. Oğlunun daha önce de cinsel saldırıdan dolayı 2.5 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen baba İsmail Karacal, “Ben şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Benim öyle bir oğlum yok. Onu sildim. Onunla asla bir daha görüşmek istemiyorum. Mağdurların ailelerine ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzülüyorum. Perişan haldeyim. Annesi, ‘Bunu doğuracağıma keşke taş doğursaydım. Bu ne biçim çocukmuş’ diyor.”





EŞİ: AYNI SOYADINI TAŞIMAYACAĞIM



Olay gecesi evde uyuduğunu söyleyen Birol Karacal’ın eşi ise, “Ben de bir anneyim, karnında çocuk olan bir kadını ve bir bebeği öldürenleri en ağır şekilde lanetliyorum. Bu yaşananlar insanlık dışıdır. Ben bundan sonra onunla asla aynı soyadı taşımayacağım. Çocuğumun da bu soyadını taşımaması için gerekli olan her şeyi yapacağım. O adam artık benim çocuğumun babası değil. Benim de hiçbir şeyim değil. İki gündür uyuyamıyorum. Uyuduğumda o masum insanları yüzü gözümün önüne geliyor. Bu vahşeti lanetliyorum” dedi.

HÜRRİYET