Alınan ilk bilgilere göre; olay bu gün gece saatlerine doğru Tatvan - Hizan Karayolunun Hazro Deresi Mevkiinde meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu araç Hazro Deresi Mevkiinden geçtiği sırada PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan mayın infilak ettirildi.
Mayının infilak ettirilmesinin ardından ise PKK’lı teröristlerce araca ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Bölgedeki çatışma devam ederken yaşanan acı olayda 2 asker şehit oldu, aynı araçta bulunan sivil bir vatandaş ise ağır şekilde yaralandı.
09 Temmuz 2017 Pazar14 Şevval 1438
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Askeri araca saldırı: 2 şehit,1 yaralı
Bitlis’in Hizan ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu 1 sivil vatandaş ise ağır şekilde yaralandı.
Alınan ilk bilgilere göre; olay bu gün gece saatlerine doğru Tatvan - Hizan Karayolunun Hazro Deresi Mevkiinde meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu araç Hazro Deresi Mevkiinden geçtiği sırada PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan mayın infilak ettirildi.
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