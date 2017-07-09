09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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TSK namluları oraya çevirdi! 4 bin kişi hazırda bekliyor

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Suriye sınırında yer alan Afrin İlçesi’ndeki terör örgütü PKK/PYD varlığına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tüm önlemlerini aldı.
TSK namluları oraya çevirdi! 4 bin kişi hazırda bekliyor
TSK namluları oraya çevirdi! 4 bin kişi hazırda bekliyor TSK namluları oraya çevirdi! 4 bin kişi hazırda bekliyor TSK namluları oraya çevirdi! 4 bin kişi hazırda bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO), Afrin Telrıfat kırsalından Türkiye’ye tehdit oluşturan terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’ye karşı sınır hattına tank ve topçu birlikleri konuşlandırdı. PYD’ye yönelik olası olası operasyon için Arap ve Türkmenlerden oluşan 4 bin kişilik gücün elleri tetikte beklediği bildirildi. Sınırın Türkiye tarafında askeri hareklilik artarken, TSK namluları PYD mevzilerine çevrildi. PYD kontrol noktaları ve mevzileri de keşif uçakları ve İHA’larla 24 saat izleniyor. Azez’in batısında Maranez ve Telrıfat Minnag çevresinde aralıklarla ÖSO ve PYD arasında çatışmalar yaşanırken, PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin taciz atışına karşılık Türk topçusu angajman kuralları gereği mevzileri vuruyor.

ÖSO TAKVİYE EDİLİYOR

PYD bölgelerini kuşatmaya hazırlanan ÖSO komutanlarının bir araya gelip değerlendirme yaptığı ifade edildi. Stratejik noktalara sevk edilen ÖSO birliklerinin kamyonet, cip, arazi aracı ve otomobille takviye edildiği, araçların Azez ve Mare kırsalına ulaştığı öne sürüldü.

PYD DE YIĞINAK YAPIYOR

Bu arada sınırdaki TSK hareketliliği terör örgütü PYD’yi tedirgin ediyor. Afrin ile Kobani koridorunu tamamlamak isteyen PYD’nin, Afrin’in Türkiye sınırına yakın noktalara tüneller kazarak ağır silahlar yerleştirdiği, Kafr Cenne, Raco ve Telrıfat bölgelerine güçlerini konuşlandırdığı belirtildi. Afrin’deki dağlık bölgelere sığınaklar oluşturan PYD’nin mühimmat, roket, havan topu ve terörist sevki yaptığı bildirildi. Afrin ve Telrıfat’a harekât başlatılması durumunda PYD’nin Rakka operasyonunu durdurarak militanlarını Afrin kırsalına yönlendireceği ifade edildi. Esad rejimine bağlı askerlerin Afrin’e giderek PYD ile sık sık gizli görüşmeler yaptığı iddia ediyor. Afrin’in bazı noktalarına 2 ay önce bayrak çeken Rus askerleri de Gazzaviye ve Deyr Ballut’ta üs kurdu. Suriye’nin Afrin bölgesindeki

PKK kamplarında teröristlere bomba eğitimi veriliyor. Dağlık bir coğrafyada bulunan bölgede keskin nişancılar yetiştiriliyor. Suriye’deki iç savaştan önce 300 bin nüfusu olan Afrin’de, yaklaşık 800 bin kişi yaşıyor.

Afrin’de Rus ve İranlı yetkililerden oluşan bir heyetin PYD ile görüştüğü bildirildi. BasNews’in yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, çarşamba günü Afrin’de PYD ile görüşen heyet PYD’den Telrıfat, Minnig Askeri Üssü ve 12 Arap köyünü Esad rejimi güçlerine teslim etmesini istedi. Ortak heyetin ayrıca PYD’den Afrin’i de rejime teslim etmesini istediği iddia edildi.

HABERTURK

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