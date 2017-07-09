Hükümet bu kez onları uyardı! 'Size özel görev düşüyor'

Banka müdürleriyle bir araya gelen ekonomi yönetiminden kamu bankalarına “Faizlerde makul davranın, geçiş dönemini yönetin” uyarısı geldi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin önceki gün banka genel müdürleri ile yaptığı toplantının perde arkası netleşiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve banka genel müdürlerinin katıldığı finans zirvesinde, mevduat faizleri konusunda kamu bankalarına özel görev düştüğü belirtildi.

Yüzde 15'i bulan mevduat faizlerinin düşürülmesi için finans sektörünün ucuz para bulmasını sağlayacak mekanizmaların devreye girmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Kamu bankalarına yurtdışı borçlanma, swap, Merkez Bankası kaynaklarını kullanarak, geçiş dönemini yönetebilecekleri önerisinde bulunuldu. Bir milyon TL üzerinde mevduat sahiplerinin belirleyiciliği olduğuna vurgu yapan ekonomi yönetimi bankalara "Rekabet etmiyorsunuz" uyarısında bulundu. Bu alandaki yarışın frenlenmesi için 52 bankadan kararlı bir duruş göstermeleri istendi. Mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle kredi faizlerinde de gevşemenin sınırlı kaldığına dikkat çeken ekonomi yönetiminin bankacılara "Mevduat faizinin yüksekliği ekonominin önünde sınır haline geldi. Kredi maliyeti yüzde 16'lara ulaştı. Piyasa koşulları içerisinde faizlerin aşağı çekilmesi gerekiyor. Mevduat faizi düşmezse, kredi faizlerinde de makul bir düşüş olmaz" dediği öğrenildi.

7 AYDA 4 PUAN FIRLADI



Yılbaşında yüzde 11'ler seviyesinde olan mevduat faiz oranları yüzde 14 seviyelerine, özel koşul ve pazarlıklarda yüzde 15'lere dayandı. Kredi Garanti Fonu destekli kredilerde bankaların çok yüksek kredi vermesi, finans kurumlarını likidite arayışına yönlendiriyor. Bu durum da mevduat faizinde artışa neden oluyor. Mevduat faizleri konut faizlerinde de artışı tetikliyor.

YENİ SINIR MI GELİYOR?



Zirvede daha önce kamu kurumlarının mevduatlarına getirilen üst sınır hatırlatılarak, benzeri tedbirlerin alınabileceği ifade edildi. Hükümet geçen yılın sonunda kamu bankalarının kamu kurumlarının mevduatını toplarken yarışmasına engel olmak için yüzde 7.5 sınırı getirmişti. Bankaların daha düşük faizle kaynağa erişmesi kredi maliyetlerini de azaltmıştı.

OLUMLU TEK ADIMINIZI GÖRMEDİK



Başbakanlık kaynakları, bankalara aylardır mevduatta faiz yarışından vazgeçmeleri çağrısı yapılmasına rağmen bankaların bu konuda olumlu tek bir adımını göremediklerini kaydetti. Kredi faizlerinin halen çok yüksek olduğunu vurgulayan kaynaklar, kamu bankalarından rekabet konusunda makul hareket etmeleri gerektiğine işaret etti. Yetkililer, önümüzdeki dönemde finansman kaynaklarının çeşitleneceğini, sermaye piyasalarının da güçlendirileceğini söyledi. Bunun banka bilançolarını güçlendireceğine vurgu yapıldı.