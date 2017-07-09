09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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Netanyahu şokta! Sokağa indiler...

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Netanyahu şokta! Sokağa indiler...
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki "yolsuzluk" soruşturmasının hızlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi.
Netanyahu şokta! Sokağa indiler... Netanyahu şokta! Sokağa indiler... Netanyahu şokta! Sokağa indiler...

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail Başsavcısı Avihai Mandelblit'in Petah Tikva kentindeki evinin önünde toplanan kalabalık, Netanyahu ile yürütülen soruşturmanın "yavaş ilerlemesini" protesto etti.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Afula kentinde düzenlenen gösteride de soruşturma sürecinin hızlandırılması talep edildi.

Soruşturma kapsamında en kısa sürede bir kararın alınması çağrısı yapan göstericiler, yetkilileri bu süreci aksatmak için bazı tedbirler almakla suçladı.

Hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla 4 kez ifadesi alınan Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.

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