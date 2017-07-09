2000 yılından sonra emekli olanlar dikkat!

2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında düzeltme sağlayacak intibak yeniden gündeme geldi. SSK ve Bağ- Kur'lular için getirilecek intibak ile maaşlarda 355 liralara varan artışlar meydana gelecek. Bunun için emeklilerin gözü, kulağı Anayasa Mahkemesi'nde. Kamu Denetçiliği Kurumu (ombudsman) tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuz yanıt alan Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Avcı'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucu merak ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak yolunu açacak başvuruyu kısa sürede değerlendirmesi bekleniyor. Eğer mahkeme, 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, emeklilere intibak zammı yolu açılacak.

SEYYANEN ARTIŞ ŞART

6 ayda bir enflasyona bağlantılı olarak yapılan maaş zamları ile emekliler enflasyona ezdirilmiyor olsa da milyonlarcasının temel maaşları düşük olduğu için artışlar tatmin edici olamıyor. Uzmanlar, bu yüzden emeklilere seyyanen zam yapılmasının şart olduğu üzerinde duruyor. Geçen sene emeklilere yapılan 100 liralık (bazıları için 200 lira) seyyanen zam benzeri bir artışın taban ücretleri yükselteceğini belirten uzmanlar, en düşük maaşın brüt asgari ücret kadar olması gerektiğini vurguluyor. Bu gerçekleşirse hem mağduriyetler hem maaşlar arasındaki uçurum azalacak.



KARAR HERKESİ KAPSAYACAK

2000 yılından önce emekli olmuş SSK'lılar için intibak çıkartılmış, 2 milyon emeklinin maaşına zam yapılmıştı. Bu intibaktan Bağ- Kur'lular yararlanamamıştı. Özellikle 1 Ocak 2000 emeklileri mağdur olmuş ve yine 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar düzeltme istemişlerdi. Aynı prim ve yıl çalışmasına rağmen farklı zamanlarda emekli olanlar arasındaki maaş uçurumunu giderecek intibak düzenlemesi talepleri mahkemelere de taşınmıştı. Çıkacak karar, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak.



'EŞİTLİK İSTİYORUZ'

TÜRKİYE Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmenin, ülkenin kalkınmasında alın teri bulunan emeklilerin en doğal hakkı olduğunu belirtti. Aylıklara promosyon verilmesi, 30 yıl üzeri hizmet süresine denk gelen ikramiyelerin ödenmesinin emeklileri mutlu eden gelişmeler olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti: "İntibak ile prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanların, emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın eşit aylık alabilmeleri için intibak yapılmalıdır. Hükümetimiz, 2000 öncesi emeklilerin intibaklarını yapmış ve farklılıklara son vermiştir."

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